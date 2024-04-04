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Морские порты Астраханской области удвоили перевалку грузов - РИА Новости, 04.04.2024
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Астраханская область
 
11:47 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/porty-1937781101.html
Морские порты Астраханской области удвоили перевалку грузов
Морские порты Астраханской области удвоили перевалку грузов - РИА Новости, 04.04.2024
Морские порты Астраханской области удвоили перевалку грузов
Морские порты Астраханской области в январе-феврале текущего года удвоили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:47
2024-04-04T11:47
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Морские порты Астраханской области в январе-феврале текущего года удвоили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает администрация губернатора региона. "Морские порты Астраханской области в январе-феврале удвоили перевалку грузов... По данным Росморпорта, в первые два месяца этого года общий грузооборот превысил 928 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что такие показатели обусловлены увеличением спроса на поставку грузов по МТК "Север-Юг" через морские порты Астрахань и Оля. По данным министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, на 8 процентов увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, в 6 раз - полипропилена, почти в 4 раза - зерна, в 5 раз - бумаги. Перевалка импортных грузов увеличилась практически втрое, экспортных - в 2 раза. "Транскаспийский участок МТК "Север-Юг" становится все более востребованным. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через астраханские терминалы", - пояснил глава регионального министерства Илья Волынский. Морской порт Астрахань имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 миллионов тонн в год. Морской порт Оля расположен в 100 километрах южнее областного центра в дельте реки Волга и является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Он занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, а также транспортного коридора, обеспечивающего выход на страны Средней Азии. Пропускная способность порта - 4,37 миллиона тонн грузов в год.
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экономика, астраханская область, росморпорт, астрахань, россия
Астраханская область, Экономика, Астраханская область, Росморпорт, Астрахань, Россия
Морские порты Астраханской области удвоили перевалку грузов

Морские порты Астраханской области в январе-феврале удвоили перевалку грузов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКраны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани.
Краны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Краны на берегу бухты Золотой затон в Астрахани.. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Морские порты Астраханской области в январе-феврале текущего года удвоили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает администрация губернатора региона.
"Морские порты Астраханской области в январе-феврале удвоили перевалку грузов... По данным Росморпорта, в первые два месяца этого года общий грузооборот превысил 928 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Уточняется, что такие показатели обусловлены увеличением спроса на поставку грузов по МТК "Север-Юг" через морские порты Астрахань и Оля.
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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, на 8 процентов увеличилась перевалка химических изделий и удобрений, в 6 раз - полипропилена, почти в 4 раза - зерна, в 5 раз - бумаги. Перевалка импортных грузов увеличилась практически втрое, экспортных - в 2 раза.
"Транскаспийский участок МТК "Север-Юг" становится все более востребованным. Формирование новых грузопотоков подтверждается увеличившимся спросом на поставку грузов через астраханские терминалы", - пояснил глава регионального министерства Илья Волынский.
Морской порт Астрахань имеет 14 терминалов, суммарная перегрузочная мощность составляет около 12 миллионов тонн в год. Морской порт Оля расположен в 100 километрах южнее областного центра в дельте реки Волга и является универсальным для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Он занимает ключевое положение на пересечении перспективного транспортного потока, соединяющего Россию с Ираном, странами Ближнего Востока и Индией, а также транспортного коридора, обеспечивающего выход на страны Средней Азии. Пропускная способность порта - 4,37 миллиона тонн грузов в год.
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