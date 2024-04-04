https://ria.ru/20240404/popova-1937788234.html
"Болезнь Х" может быть мутировавшим старым вирусом, предположила Попова
"Болезнь Х" может быть мутировавшим старым вирусом, предположила Попова - РИА Новости, 04.04.2024
"Болезнь Х" может быть мутировавшим старым вирусом, предположила Попова
"Болезнь Х" может оказаться каким-то старым вирусом, который мутировал и обрел новые свойства, или вирусом, который перешел от животного к человеку, а также и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:15
2024-04-04T12:15
2024-04-04T12:15
общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. "Болезнь Х" может оказаться каким-то старым вирусом, который мутировал и обрел новые свойства, или вирусом, который перешел от животного к человеку, а также и совершенно новым, различные сценарии просчитываются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала НТВ. "Когда мы говорим о вирусе Х, он может быть совершенно новым, он может быть известным ранее для животных, преодолевшим межвидовой барьер, или какой-то старый, который вдруг мутировал, обрел новые свойства. Мы должны в первую очередь его тестировать", - сказала Попова.Она отметила, что вероятность развития той или иной ситуации просчитывается, для этого работает система референс-центров, биологического надзора, мобильные лаборатории, чтобы больше видеть и контролировать.
https://ria.ru/20240127/bolezn-1923800458.html
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общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нтв (телеканал)
Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), НТВ (телеканал)
"Болезнь Х" может быть мутировавшим старым вирусом, предположила Попова
Попова: "болезнь Х" может быть старым вирусом, который обрел новые свойства