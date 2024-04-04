Рейтинг@Mail.ru
Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 04.04.2024 (обновлено: 17:56 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/pomosch-1937799615.html
Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву
Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву - РИА Новости, 04.04.2024
Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву
Вопреки надеждам демократов, представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:02
2024-04-04T17:56
в мире
украина
сша
россия
джо байден
майк джонсон
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вопреки надеждам демократов, представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать в поддержку законопроекта о помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal. "Она (Спартц. — Прим. ред.) заявила, что не будет голосовать за предлагаемый пакет помощи Киеву в 60 миллиардов долларов", — сообщило издание, поговорившее с политиком.Конгрессвумен также отметила, что настроена скептически по отношению к законопроекту. Как указало The Wall Street Journal, Спартц неоднократно заявляла, что хочет от президента США Джо Байдена более четкой стратегии участия Вашингтона в украинском конфликте и более пристального внимания к тому, как расходуется помощь. Она также заявляла, что предпочитает, чтобы любая помощь, направляемая Киеву, предлагалась в виде кредита, а Белый дом уделял больше внимания вопросам, близким к внутренней ситуации в стране. "Я понимаю важность этого сражения и возможные последствия, если Россия одержит верх, но я также не очень наивная. Если у нас не будет надлежащего контроля, мы не достигнем наших целей. &lt;...&gt; Мы не можем допустить этих бесконечных войн", — объяснила Спартц. Выступая против нынешнего законопроекта, политик заявила, что может поддержать пакет, который будет включать средства на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США. Как пишет издание, представители от Демократической партии заявили, что изначально надеялись на более активную роль Спартц в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине. "Было ощущение, что она будет одной из республиканцев, действительно готовых пойти на риск, чтобы помочь Украине. &lt;...&gt; К сожалению, мы не увидели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев", — сказала член палаты представителей, демократ от Калифорнии Сара Джейкобс, которая ездила со Спартц на Украину за несколько недель до начала российской спецоперации. В мае 2023 года журнал Foreign Policy опубликовал письмо группы американских конгрессменов, которые просили Байдена отправить ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. В числе конгрессменов была и Спартц. Авторы отмечали, что отправка ракет должна позволить Украине "отодвинуть российские подразделения и цепочки поставок дальше от фронта" и усложнить возможность снабжения военных подразделений. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
https://ria.ru/20240404/ssha-1937729348.html
https://ria.ru/20240404/poterya-1937777550.html
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937752656.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, майк джонсон, сергей лавров, нато, президентские выборы в сша
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Майк Джонсон, Сергей Лавров, НАТО, Президентские выборы в США
Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву

WSJ: украинка Спартц из конгресса США не поддержит новый пакет помощи Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вопреки надеждам демократов, представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать в поддержку законопроекта о помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal.
"Она (Спартц. — Прим. ред.) заявила, что не будет голосовать за предлагаемый пакет помощи Киеву в 60 миллиардов долларов", — сообщило издание, поговорившее с политиком.
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Законодатели ничего не знают о новой помощи Украине, заявила конгрессвумен
Вчера, 01:38
Конгрессвумен также отметила, что настроена скептически по отношению к законопроекту.
Как указало The Wall Street Journal, Спартц неоднократно заявляла, что хочет от президента США Джо Байдена более четкой стратегии участия Вашингтона в украинском конфликте и более пристального внимания к тому, как расходуется помощь. Она также заявляла, что предпочитает, чтобы любая помощь, направляемая Киеву, предлагалась в виде кредита, а Белый дом уделял больше внимания вопросам, близким к внутренней ситуации в стране.
"Я понимаю важность этого сражения и возможные последствия, если Россия одержит верх, но я также не очень наивная. Если у нас не будет надлежащего контроля, мы не достигнем наших целей. <...> Мы не можем допустить этих бесконечных войн", — объяснила Спартц.
Выступая против нынешнего законопроекта, политик заявила, что может поддержать пакет, который будет включать средства на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"Сотни тысяч". В США раскрыли, что Украина потеряет из-за Вашингтона
Вчера, 11:36
Как пишет издание, представители от Демократической партии заявили, что изначально надеялись на более активную роль Спартц в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине.
"Было ощущение, что она будет одной из республиканцев, действительно готовых пойти на риск, чтобы помочь Украине. <...> К сожалению, мы не увидели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев", — сказала член палаты представителей, демократ от Калифорнии Сара Джейкобс, которая ездила со Спартц на Украину за несколько недель до начала российской спецоперации.
В мае 2023 года журнал Foreign Policy опубликовал письмо группы американских конгрессменов, которые просили Байдена отправить ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. В числе конгрессменов была и Спартц. Авторы отмечали, что отправка ракет должна позволить Украине "отодвинуть российские подразделения и цепочки поставок дальше от фронта" и усложнить возможность снабжения военных подразделений.
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"По всей стране". СМИ раскрыли, что Россия сделала на Украине
Вчера, 09:20
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов.
Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?
Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденМайк ДжонсонСергей ЛавровНАТОПрезидентские выборы в США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала