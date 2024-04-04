Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву
WSJ: украинка Спартц из конгресса США не поддержит новый пакет помощи Киеву
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вопреки надеждам демократов, представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать в поддержку законопроекта о помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal.
"Она (Спартц. — Прим. ред.) заявила, что не будет голосовать за предлагаемый пакет помощи Киеву в 60 миллиардов долларов", — сообщило издание, поговорившее с политиком.
Конгрессвумен также отметила, что настроена скептически по отношению к законопроекту.
Как указало The Wall Street Journal, Спартц неоднократно заявляла, что хочет от президента США Джо Байдена более четкой стратегии участия Вашингтона в украинском конфликте и более пристального внимания к тому, как расходуется помощь. Она также заявляла, что предпочитает, чтобы любая помощь, направляемая Киеву, предлагалась в виде кредита, а Белый дом уделял больше внимания вопросам, близким к внутренней ситуации в стране.
"Я понимаю важность этого сражения и возможные последствия, если Россия одержит верх, но я также не очень наивная. Если у нас не будет надлежащего контроля, мы не достигнем наших целей. <...> Мы не можем допустить этих бесконечных войн", — объяснила Спартц.
Выступая против нынешнего законопроекта, политик заявила, что может поддержать пакет, который будет включать средства на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США.
Как пишет издание, представители от Демократической партии заявили, что изначально надеялись на более активную роль Спартц в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине.
"Было ощущение, что она будет одной из республиканцев, действительно готовых пойти на риск, чтобы помочь Украине. <...> К сожалению, мы не увидели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев", — сказала член палаты представителей, демократ от Калифорнии Сара Джейкобс, которая ездила со Спартц на Украину за несколько недель до начала российской спецоперации.
В мае 2023 года журнал Foreign Policy опубликовал письмо группы американских конгрессменов, которые просили Байдена отправить ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. В числе конгрессменов была и Спартц. Авторы отмечали, что отправка ракет должна позволить Украине "отодвинуть российские подразделения и цепочки поставок дальше от фронта" и усложнить возможность снабжения военных подразделений.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов.
Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.