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Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву

Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву - РИА Новости, 04.04.2024

Украинка из конгресса США отказалась поддержать новый пакет помощи Киеву

Вопреки надеждам демократов, представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:02

2024-04-04T13:02

2024-04-04T17:56

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вопреки надеждам демократов, представляющая Республиканскую партию США конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать в поддержку законопроекта о помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal. "Она (Спартц. — Прим. ред.) заявила, что не будет голосовать за предлагаемый пакет помощи Киеву в 60 миллиардов долларов", — сообщило издание, поговорившее с политиком.Конгрессвумен также отметила, что настроена скептически по отношению к законопроекту. Как указало The Wall Street Journal, Спартц неоднократно заявляла, что хочет от президента США Джо Байдена более четкой стратегии участия Вашингтона в украинском конфликте и более пристального внимания к тому, как расходуется помощь. Она также заявляла, что предпочитает, чтобы любая помощь, направляемая Киеву, предлагалась в виде кредита, а Белый дом уделял больше внимания вопросам, близким к внутренней ситуации в стране. "Я понимаю важность этого сражения и возможные последствия, если Россия одержит верх, но я также не очень наивная. Если у нас не будет надлежащего контроля, мы не достигнем наших целей. <...> Мы не можем допустить этих бесконечных войн", — объяснила Спартц. Выступая против нынешнего законопроекта, политик заявила, что может поддержать пакет, который будет включать средства на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США. Как пишет издание, представители от Демократической партии заявили, что изначально надеялись на более активную роль Спартц в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине. "Было ощущение, что она будет одной из республиканцев, действительно готовых пойти на риск, чтобы помочь Украине. <...> К сожалению, мы не увидели, чтобы она использовала свои личные знания о стране и ее политике для эффективного сплочения республиканцев", — сказала член палаты представителей, демократ от Калифорнии Сара Джейкобс, которая ездила со Спартц на Украину за несколько недель до начала российской спецоперации. В мае 2023 года журнал Foreign Policy опубликовал письмо группы американских конгрессменов, которые просили Байдена отправить ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS. В числе конгрессменов была и Спартц. Авторы отмечали, что отправка ракет должна позволить Украине "отодвинуть российские подразделения и цепочки поставок дальше от фронта" и усложнить возможность снабжения военных подразделений. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Читайте в Дзен: В тылу и без боя. ВСУ внезапно лишились целой механизированной бригады. Что произошло?Нас полностью исключат. В США рассказали о шокирующем плане России. Какой удар готовят по Вашингтону?

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, джо байден, майк джонсон, сергей лавров, нато, президентские выборы в сша