https://ria.ru/20240404/polyaki-1937927297.html

Поляки объединяются с фашистами и создают совместные миссии, заявили в ГД

Поляки объединяются с фашистами и создают совместные миссии, заявили в ГД - РИА Новости, 04.04.2024

Поляки объединяются с фашистами и создают совместные миссии, заявили в ГД

Поляки вновь объединяются с фашистами и создают совместные нацистские миссии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), комментируя... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T23:36

2024-04-04T23:36

2024-04-04T23:36

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Поляки вновь объединяются с фашистами и создают совместные нацистские миссии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"), комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о создании совместной миссии на Украине странами НАТО. "Удивительно, что поляки, у которых на территории находится Освенцим, где изначально массово уничтожали именно поляков, вновь объединяются с фашистами, вновь верят обещаниям, создают какие-то совместные нацистские миссии", - сказал Говырин. Ранее Сикорский во время выступления в Брюсселе заявил, что страны НАТО создали совместную миссию на Украине. Он уточнил, что создание миссии не означает прямое вступление НАТО в вооруженный конфликт. Депутат напомнил, что свободу и независимость, а также возможность дальнейшего существования польскому народу принесла советская армия. "Версия Евросоюза образца 1939-1945 года называлась "Третий рейх", и тогда европейцы поляков бомбили в рамках одного месяца сентября 1939 года семь дней, и на восьмой день Польша была полностью порабощена, по сути, теми, кому сейчас она прислуживает, заикаясь с трибуны. А ведь до этого Польша всячески пыталась наладить отношения с гитлеровской Германией, строила планы по оккупации Советского Союза, до последнего не желала сотрудничать с Москвой. Затем всё это сыграло с поляками злую шутку", - отметил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240311/krym-1932234381.html

https://ria.ru/20240404/pushkov-1937922698.html

https://ria.ru/20230928/ugroza-1899092222.html

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украина, россия, польша, радослав сикорский, владимир путин, сергей лавров, нато, госдума рф, единая россия