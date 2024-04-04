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Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
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10:27 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/polsha-1937762105.html
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ
Главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную правительственную охрану из-за его критических высказываний в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:27
2024-04-04T10:27
в мире
польша
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную правительственную охрану из-за его критических высказываний в адрес представителей польской оппозиции, сообщает газета Rzeczpospolita. Решение об охране было принято главой МВД. "Угроза реальна", - сообщил газете источник в осведомленных кругах. Сам Масталерек ситуацию не комментирует. Причиной происходящего в СМИ называют высказывания чиновника, в частности, о крупнейшей оппозиционной партии в стране "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая была у власти в республике с 2015 по 2023 годы. В своих публичных заявлениях он выступал за отправку Качиньского на пенсию, спорил с бывшим министром обороны, критиковал позицию оппозиции в отношении президента Дуды, которого, по его мнению, в партии не оценили по достоинству.
https://ria.ru/20240329/polsha-1936683376.html
https://ria.ru/20240105/post-1919854664.html
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в мире, польша, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ

Rzeczpospolita: главу канцелярии Дуды взяли под круглосуточную охрану

© Depositphotos.com / rognarВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Depositphotos.com / rognar
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную правительственную охрану из-за его критических высказываний в адрес представителей польской оппозиции, сообщает газета Rzeczpospolita.
Решение об охране было принято главой МВД.
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"Угроза реальна", - сообщил газете источник в осведомленных кругах.
Сам Масталерек ситуацию не комментирует.
Причиной происходящего в СМИ называют высказывания чиновника, в частности, о крупнейшей оппозиционной партии в стране "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая была у власти в республике с 2015 по 2023 годы. В своих публичных заявлениях он выступал за отправку Качиньского на пенсию, спорил с бывшим министром обороны, критиковал позицию оппозиции в отношении президента Дуды, которого, по его мнению, в партии не оценили по достоинству.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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В миреПольшаАнджей ДудаЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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