https://ria.ru/20240404/polsha-1937762105.html

Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ

Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану, пишут СМИ

Главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную правительственную охрану из-за его критических высказываний в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:27

2024-04-04T10:27

2024-04-04T10:27

в мире

польша

анджей дуда

ярослав качиньский

право и справедливость

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ВАРШАВА, 4 апр – РИА Новости. Главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную правительственную охрану из-за его критических высказываний в адрес представителей польской оппозиции, сообщает газета Rzeczpospolita. Решение об охране было принято главой МВД. "Угроза реальна", - сообщил газете источник в осведомленных кругах. Сам Масталерек ситуацию не комментирует. Причиной происходящего в СМИ называют высказывания чиновника, в частности, о крупнейшей оппозиционной партии в стране "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая была у власти в республике с 2015 по 2023 годы. В своих публичных заявлениях он выступал за отправку Качиньского на пенсию, спорил с бывшим министром обороны, критиковал позицию оппозиции в отношении президента Дуды, которого, по его мнению, в партии не оценили по достоинству.

https://ria.ru/20240329/polsha-1936683376.html

https://ria.ru/20240105/post-1919854664.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость