https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 04.04.2024

В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах, подтоплены 384 жилых дома, 150 низководных мостов, 102 участка автодорог, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:02

2024-04-04T08:02

2024-04-04T08:11

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах, подтоплены 384 жилых дома, 150 низководных мостов, 102 участка автодорог, сообщила пресс-служба МЧС России."На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах России, подтоплены 384 жилых дома, более 5 тысяч приусадебных участков, 150 низководных мостов и 102 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. Кроме того, в местах подтоплений спасатели оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости.

https://ria.ru/20240219/polovode-1928144246.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия