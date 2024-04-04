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В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 04.04.2024
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08:02 04.04.2024 (обновлено: 08:11 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем - РИА Новости, 04.04.2024
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем
Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах, подтоплены 384 жилых дома, 150 низководных мостов, 102 участка автодорог, сообщила... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:02
2024-04-04T08:11
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах, подтоплены 384 жилых дома, 150 низководных мостов, 102 участка автодорог, сообщила пресс-служба МЧС России."На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах России, подтоплены 384 жилых дома, более 5 тысяч приусадебных участков, 150 низководных мостов и 102 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. Кроме того, в местах подтоплений спасатели оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости.
https://ria.ru/20240219/polovode-1928144246.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС рассказали о ситуации с весенним половодьем

МЧС: активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах

© Фото : Главное управление МЧС России по Брянской областиПоследствия весеннего половодья в Брянской области
Последствия весеннего половодья в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Брянской области
Последствия весеннего половодья в Брянской области
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах, подтоплены 384 жилых дома, 150 низководных мостов, 102 участка автодорог, сообщила пресс-служба МЧС России.
"На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах России, подтоплены 384 жилых дома, более 5 тысяч приусадебных участков, 150 низководных мостов и 102 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники МЧС России в круглосуточном режиме проводят превентивные мероприятия и мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем. Кроме того, в местах подтоплений спасатели оказывают адресную помощь людям, организуют лодочные переправы, подвоз продуктов и предметов первой необходимости.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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