https://ria.ru/20240404/politsiya-1937793627.html
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов - РИА Новости, 04.04.2024
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов
Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:30
2024-04-04T12:30
2024-04-04T19:48
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ."Глава МО МВД России "Коммунарский" города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что если подтвердится вина второго, то он также будет уволен и понесет наказание в установленном порядке.На сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве указано, что начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун. По информации телеграм-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, его и старшего инспектора отдела по вопросам миграции задержали накануне вечером.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, тинао, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, ТиНАО, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов
Главу отдела полиции "Коммунарский" в Москве Тургенева уволили из органов
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
"Глава МО МВД России "Коммунарский" города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что если подтвердится вина второго, то он также будет уволен и понесет наказание в установленном порядке.
На сайте УВД по ТиНАО
ГУ МВД России по Москве указано, что начальником отдела полиции в Коммунарке
является подполковник Павел Аршун.
По информации телеграм-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, его и старшего инспектора отдела по вопросам миграции задержали накануне вечером.