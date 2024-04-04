https://ria.ru/20240404/politsiya-1937793627.html

Главу отдела полиции в Москве уволили из органов

Главу отдела полиции в Москве уволили из органов - РИА Новости, 04.04.2024

Главу отдела полиции в Москве уволили из органов

Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:30

2024-04-04T12:30

2024-04-04T19:48

происшествия

москва

россия

тинао

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ."Глава МО МВД России "Коммунарский" города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что если подтвердится вина второго, то он также будет уволен и понесет наказание в установленном порядке.На сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве указано, что начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун. По информации телеграм-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, его и старшего инспектора отдела по вопросам миграции задержали накануне вечером.

https://ria.ru/20240325/migranty-1935586253.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, тинао, министерство внутренних дел рф (мвд россии)