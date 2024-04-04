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Главу отдела полиции в Москве уволили из органов - РИА Новости, 04.04.2024
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12:30 04.04.2024 (обновлено: 19:48 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/politsiya-1937793627.html
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов - РИА Новости, 04.04.2024
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов
Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:30
2024-04-04T19:48
происшествия
москва
россия
тинао
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ."Глава МО МВД России "Коммунарский" города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что если подтвердится вина второго, то он также будет уволен и понесет наказание в установленном порядке.На сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве указано, что начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун. По информации телеграм-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, его и старшего инспектора отдела по вопросам миграции задержали накануне вечером.
https://ria.ru/20240325/migranty-1935586253.html
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россия
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происшествия, москва, россия, тинао, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, ТиНАО, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Главу отдела полиции в Москве уволили из органов

Главу отдела полиции "Коммунарский" в Москве Тургенева уволили из органов

© Фото : МВД РоссииАндрей Тургенев
Андрей Тургенев - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : МВД России
Андрей Тургенев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Начальник отдела полиции "Коммунарский" Андрей Тургенев уволен из органов, в отношении его бывшего подчиненного проводится служебная проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
"Глава МО МВД России "Коммунарский" города Москвы Андрей Тургенев уволен из органов внутренних дел. В отношении действующего сотрудника проводится служебная проверка, он отстранен от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что если подтвердится вина второго, то он также будет уволен и понесет наказание в установленном порядке.
На сайте УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве указано, что начальником отдела полиции в Коммунарке является подполковник Павел Аршун.
По информации телеграм-канала Baza, Тургенева подозревают в организации незаконной миграции, его и старшего инспектора отдела по вопросам миграции задержали накануне вечером.
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ПроисшествияМоскваРоссияТиНАОМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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