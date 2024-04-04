https://ria.ru/20240404/podderzhka-1937844424.html

Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России

Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России - РИА Новости, 04.04.2024

Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России

ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:47

2024-04-04T15:47

2024-04-04T15:47

россия

кинопоиск

технологии

кино

кино и сериалы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в российские кинотеатры, повысить интерес и ожидаемость кинотеатральных блокбастеров, а также формировать накопленный интерес к большому кино, сообщает пресс-служба компании. "Кинопоиск" планирует удвоить поддержку от запланированных бюджетов на продвижение прокатчиков для каждого партнерского фильма. Первая кинотеатральная премьера с такой поддержкой выйдет в прокат уже в мае этого года. Программа поддержки будет распространяться на большие кинопрокатные фильмы партнеров онлайн-кинотеатра. "Мы выстроили отношения с аудиторией, которая любит кино, и начинаем фокусно поддерживать индустрию кинотеатрального проката, системно увеличивая поток зрителей в российские кинотеатры", — приводятся в сообщении слова руководителя "Кинопоиска" Александра Дунаевского.

https://ria.ru/20240119/mosfilm-1922170806.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, кинопоиск, технологии, кино, кино и сериалы