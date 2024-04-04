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Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России - РИА Новости, 04.04.2024
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15:47 04.04.2024
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Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России
Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России - РИА Новости, 04.04.2024
Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России
ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:47
2024-04-04T15:47
россия
кинопоиск
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в российские кинотеатры, повысить интерес и ожидаемость кинотеатральных блокбастеров, а также формировать накопленный интерес к большому кино, сообщает пресс-служба компании. "Кинопоиск" планирует удвоить поддержку от запланированных бюджетов на продвижение прокатчиков для каждого партнерского фильма. Первая кинотеатральная премьера с такой поддержкой выйдет в прокат уже в мае этого года. Программа поддержки будет распространяться на большие кинопрокатные фильмы партнеров онлайн-кинотеатра. "Мы выстроили отношения с аудиторией, которая любит кино, и начинаем фокусно поддерживать индустрию кинотеатрального проката, системно увеличивая поток зрителей в российские кинотеатры", — приводятся в сообщении слова руководителя "Кинопоиска" Александра Дунаевского.
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россия, кинопоиск, технологии, кино, кино и сериалы
Россия, Кинопоиск, Технологии, кино, Кино и сериалы

Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в российские кинотеатры, повысить интерес и ожидаемость кинотеатральных блокбастеров, а также формировать накопленный интерес к большому кино, сообщает пресс-служба компании.
"Кинопоиск" планирует удвоить поддержку от запланированных бюджетов на продвижение прокатчиков для каждого партнерского фильма. Первая кинотеатральная премьера с такой поддержкой выйдет в прокат уже в мае этого года. Программа поддержки будет распространяться на большие кинопрокатные фильмы партнеров онлайн-кинотеатра.
"Мы выстроили отношения с аудиторией, которая любит кино, и начинаем фокусно поддерживать индустрию кинотеатрального проката, системно увеличивая поток зрителей в российские кинотеатры", — приводятся в сообщении слова руководителя "Кинопоиска" Александра Дунаевского.
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