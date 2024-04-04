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Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России
Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России - РИА Новости, 04.04.2024
Масштабную поддержку больших кинотеатральных релизов запустят в России
ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:47
2024-04-04T15:47
2024-04-04T15:47
россия
кинопоиск
технологии
кино
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в российские кинотеатры, повысить интерес и ожидаемость кинотеатральных блокбастеров, а также формировать накопленный интерес к большому кино, сообщает пресс-служба компании. "Кинопоиск" планирует удвоить поддержку от запланированных бюджетов на продвижение прокатчиков для каждого партнерского фильма. Первая кинотеатральная премьера с такой поддержкой выйдет в прокат уже в мае этого года. Программа поддержки будет распространяться на большие кинопрокатные фильмы партнеров онлайн-кинотеатра. "Мы выстроили отношения с аудиторией, которая любит кино, и начинаем фокусно поддерживать индустрию кинотеатрального проката, системно увеличивая поток зрителей в российские кинотеатры", — приводятся в сообщении слова руководителя "Кинопоиска" Александра Дунаевского.
https://ria.ru/20240119/mosfilm-1922170806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кинопоиск, технологии, кино, кино и сериалы
Россия, Кинопоиск, Технологии, кино, Кино и сериалы
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ООО "Кинопоиск" объявил о начале работы в области поддержки больших кинотеатральных релизов в России, что поможет системно увеличивать приток зрителей в российские кинотеатры, повысить интерес и ожидаемость кинотеатральных блокбастеров, а также формировать накопленный интерес к большому кино, сообщает пресс-служба компании.
"Кинопоиск
" планирует удвоить поддержку от запланированных бюджетов на продвижение прокатчиков для каждого партнерского фильма. Первая кинотеатральная премьера с такой поддержкой выйдет в прокат уже в мае этого года. Программа поддержки будет распространяться на большие кинопрокатные фильмы партнеров онлайн-кинотеатра.
"Мы выстроили отношения с аудиторией, которая любит кино, и начинаем фокусно поддерживать индустрию кинотеатрального проката, системно увеличивая поток зрителей в российские кинотеатры", — приводятся в сообщении слова руководителя "Кинопоиска" Александра Дунаевского.