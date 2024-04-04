https://ria.ru/20240404/podderzhka-1937315324.html

"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях

"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях - РИА Новости, 04.04.2024

"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях

Подобрать слова поддержки бывает непросто. Утешая человека, можно ненароком скатиться в обесценивание. "Не переживай", "Забей!", "Не расстраивайся", "Ты-то ладно, а вот у меня было..." — такие фразы могут огорчить еще больше. Разбираемся, как лучше поддерживать любимого человека.

2024-04-04T12:00

2024-04-04T12:00

2024-04-04T12:00

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"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях Подобрать слова поддержки бывает непросто. Утешая человека, можно ненароком скатиться в обесценивание. "Не переживай", "Забей!", "Не расстраивайся", "Ты-то ладно, а вот у меня было..." — такие фразы могут огорчить еще больше. Разбираемся, как лучше поддерживать любимого человека. audio/mpeg

"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях Подобрать слова поддержки бывает непросто. Утешая человека, можно ненароком скатиться в обесценивание. "Не переживай", "Забей!", "Не расстраивайся", "Ты-то ладно, а вот у меня было..." — такие фразы могут огорчить еще больше. Разбираемся, как лучше поддерживать любимого человека. audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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