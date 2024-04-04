https://ria.ru/20240404/podderzhka-1937315324.html
"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях
"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях - РИА Новости, 04.04.2024
"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях
Подобрать слова поддержки бывает непросто. Утешая человека, можно ненароком скатиться в обесценивание. "Не переживай", "Забей!", "Не расстраивайся", "Ты-то ладно, а вот у меня было..." — такие фразы могут огорчить еще больше. Разбираемся, как лучше поддерживать любимого человека.
2024-04-04T12:00
2024-04-04T12:00
2024-04-04T12:00
нас двое
подкаст
вконтакте
отношения
поддержка
влюбленность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937315831_0:2:1038:586_1920x0_80_0_0_1009a5ac0291790471b5e0f3be042f08.jpg
"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях
Подобрать слова поддержки бывает непросто. Утешая человека, можно ненароком скатиться в обесценивание. "Не переживай", "Забей!", "Не расстраивайся", "Ты-то ладно, а вот у меня было..." — такие фразы могут огорчить еще больше. Разбираемся, как лучше поддерживать любимого человека.
audio/mpeg
"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях
Подобрать слова поддержки бывает непросто. Утешая человека, можно ненароком скатиться в обесценивание. "Не переживай", "Забей!", "Не расстраивайся", "Ты-то ладно, а вот у меня было..." — такие фразы могут огорчить еще больше. Разбираемся, как лучше поддерживать любимого человека.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Полина Панина, Руслан ЖигаловПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937315831_254:0:1038:588_1920x0_80_0_0_044b09f3a4c16e8c4acd19550d9eed91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, вконтакте, отношения, поддержка, влюбленность, аудио
Нас двое, Подкаст, ВКонтакте, отношения, поддержка, влюбленность
"Да забей! Оно того не стоит". Как не нужно поддерживать в отношениях
Подобрать слова поддержки бывает непросто. Утешая человека, можно ненароком скатиться в обесценивание. "Не переживай", "Забей!", "Не расстраивайся", "Ты-то ладно, а вот у меня было..." — такие фразы могут огорчить еще больше. Разбираемся, как лучше поддерживать любимого человека.