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Фура с подарками "Недели добрых дел" из Подмосковья прибыла в Донбасс

Фура с подарками "Недели добрых дел" из Подмосковья прибыла в Донбасс - РИА Новости, 04.04.2024

Фура с подарками "Недели добрых дел" из Подмосковья прибыла в Донбасс

Фура с 20 тоннами подарков, сделанных в рамках акции "Неделя добрых дел" в Подмосковье, уже прибыла в Донбасс, в качестве груза - маскировочные сети, окопные... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:16

2024-04-04T18:16

2024-04-04T18:16

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Фура с 20 тоннами подарков, сделанных в рамках акции "Неделя добрых дел" в Подмосковье, уже прибыла в Донбасс, в качестве груза - маскировочные сети, окопные свечи, талисманы-обереги и несколько десятков тысяч писем со словами поддержки бойцам, сообщили в пресс-службе губернаторе и правительства Московской области. "Фура с подарками уже прибыла на Донбасс. В ней 20 тонн груза – это сделанные в школах маскировочные сети, окопные свечи, талисманы-обереги, расписанные ребятами пряники, несколько десятков тысяч писем со словами поддержки нашим бойцам. Волонтеры Подмосковья доставили посылки на фронт, а также в Черногвардейский территориальный центр города Макеевки, Храм Архистратига Михаила, мобильный госпиталь Святителя Алексия и на полевую кухню в Мариуполе, детский сад №1 в Новоазовске, а также детскую воскресную школу Свято-Усекновенского храма, специальную школу-интернат №28 и Храм Иоанна Златоуста в Донецке", - отметили в пресс-службе. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, "Неделя добрых дел" была организована в рамках акции "Доброе дело", которая уже два года проходит в Подмосковье при поддержке губернатора. За это время в зону СВО и новые регионы России отправлено свыше 5,6 тысячи тонн полезных товаров. "В "Неделе добрых дел" участвовало более полутора тысяч школ нашего региона, никто не хотел оставаться в стороне. Школьники сплели 550 маскировочных сетей. Посчитали, что, если их сложить, то получится полтора футбольных поля. Ребята написали больше 150 тысяч писем на фронт. Как говорят наши бойцы, это всегда очень трогательные и ценные для них слова. Все подарки, сделанные с теплотой и самыми добрыми эмоциями, уже доставлены в зону СВО и жителям Донбасса", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

https://ria.ru/20230825/podmoskove-1892264416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), макеевка, андрей воробьев, донбасс, сво