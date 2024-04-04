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Около 20% газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2024 года
Около 20% газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2024 года - РИА Новости, 04.04.2024
Около 20% газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2024 года
Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году 357 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:08
2024-04-04T14:08
2024-04-04T14:08
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году 357 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь-март проверили функционирование 357 тысяч плит, что составляет почти 20% от общего числа", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе проверок незначительные неполадки мастера устраняют на месте, в случае обнаружения серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.
https://ria.ru/20240401/gazosnabzhenie-1937158012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году 357 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь-март проверили функционирование 357 тысяч плит, что составляет почти 20% от общего числа", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе проверок незначительные неполадки мастера устраняют на месте, в случае обнаружения серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на сайте АО "Мосгаз
", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.