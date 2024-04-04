https://ria.ru/20240404/plity-1937816136.html

Около 20% газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2024 года

Около 20% газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2024 года - РИА Новости, 04.04.2024

Около 20% газовых плит проверили в Москве за первый квартал 2024 года

Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году 357 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам в четверг заместитель... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:08

2024-04-04T14:08

2024-04-04T14:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

общество

москва

петр бирюков

мосгаз

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602065405_0:298:2847:1899_1920x0_80_0_0_737c8abd55199b368d7a7426967ab62d.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году 357 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь-март проверили функционирование 357 тысяч плит, что составляет почти 20% от общего числа", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в ходе проверок незначительные неполадки мастера устраняют на месте, в случае обнаружения серьезных нарушений исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

https://ria.ru/20240401/gazosnabzhenie-1937158012.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, мосгаз, комплекс городского хозяйства москвы