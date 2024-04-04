https://ria.ru/20240404/pavodok-1937802659.html

Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления

Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления - РИА Новости, 04.04.2024

Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления

Эвакуация жителей из зоны паводка идет в поселке Кадуй в Вологодской области, там подтоплено на данный момент 43 придомовых территории, сообщил врио губернатора РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:16

2024-04-04T13:16

2024-04-04T13:16

происшествия

жилье

вологодская область

октябрьский

георгий филимонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей из зоны паводка идет в поселке Кадуй в Вологодской области, там подтоплено на данный момент 43 придомовых территории, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."В Кадуе в зоне подтопления 43 придомовых территории и несколько подвальных помещений. Эвакуировали двух человек с улицы Октябрьской и трех человек с улицы Чернова. Также эвакуируем 17 человек из соцгостиницы", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Он добавил, что ситуация с паводком складывается напряженная - такого притока воды не было с 1966 года. "Оперативная группа МЧС, администрации муниципалитета, Центра-112 и других служб обследует жилые дома и дороги", - отметил Филимонов.

https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html

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происшествия, жилье, вологодская область, октябрьский, георгий филимонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)