https://ria.ru/20240404/pavodok-1937802659.html
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления - РИА Новости, 04.04.2024
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления
Эвакуация жителей из зоны паводка идет в поселке Кадуй в Вологодской области, там подтоплено на данный момент 43 придомовых территории, сообщил врио губернатора РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:16
2024-04-04T13:16
2024-04-04T13:16
происшествия
жилье
вологодская область
октябрьский
георгий филимонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936601707_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_76ea0eb0c2830e4602a40af9a9e6d0e7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей из зоны паводка идет в поселке Кадуй в Вологодской области, там подтоплено на данный момент 43 придомовых территории, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."В Кадуе в зоне подтопления 43 придомовых территории и несколько подвальных помещений. Эвакуировали двух человек с улицы Октябрьской и трех человек с улицы Чернова. Также эвакуируем 17 человек из соцгостиницы", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Он добавил, что ситуация с паводком складывается напряженная - такого притока воды не было с 1966 года. "Оперативная группа МЧС, администрации муниципалитета, Центра-112 и других служб обследует жилые дома и дороги", - отметил Филимонов.
https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html
вологодская область
октябрьский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936601707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a0d1e5f124e6cc3003dad11929cfce1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, вологодская область, октябрьский, георгий филимонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Вологодская область, Октябрьский, Георгий Филимонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления
В поселке Кадуй идет эвакуация жителей из зоны подтопления