Рейтинг@Mail.ru
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/pavodok-1937802659.html
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления - РИА Новости, 04.04.2024
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления
Эвакуация жителей из зоны паводка идет в поселке Кадуй в Вологодской области, там подтоплено на данный момент 43 придомовых территории, сообщил врио губернатора РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:16
2024-04-04T13:16
происшествия
жилье
вологодская область
октябрьский
георгий филимонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936601707_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_76ea0eb0c2830e4602a40af9a9e6d0e7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей из зоны паводка идет в поселке Кадуй в Вологодской области, там подтоплено на данный момент 43 придомовых территории, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале."В Кадуе в зоне подтопления 43 придомовых территории и несколько подвальных помещений. Эвакуировали двух человек с улицы Октябрьской и трех человек с улицы Чернова. Также эвакуируем 17 человек из соцгостиницы", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Он добавил, что ситуация с паводком складывается напряженная - такого притока воды не было с 1966 года. "Оперативная группа МЧС, администрации муниципалитета, Центра-112 и других служб обследует жилые дома и дороги", - отметил Филимонов.
https://ria.ru/20240305/podtoplenie-1931123031.html
вологодская область
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936601707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a0d1e5f124e6cc3003dad11929cfce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, вологодская область, октябрьский, георгий филимонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Вологодская область, Октябрьский, Георгий Филимонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Вологдой началась эвакуация жителей поселка из зоны подтопления

В поселке Кадуй идет эвакуация жителей из зоны подтопления

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПаводок в регионах России. Архивное фото
Паводок в регионах России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Паводок в регионах России. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей из зоны паводка идет в поселке Кадуй в Вологодской области, там подтоплено на данный момент 43 придомовых территории, сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
«
"В Кадуе в зоне подтопления 43 придомовых территории и несколько подвальных помещений. Эвакуировали двух человек с улицы Октябрьской и трех человек с улицы Чернова. Также эвакуируем 17 человек из соцгостиницы", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ситуация с паводком складывается напряженная - такого притока воды не было с 1966 года.
"Оперативная группа МЧС, администрации муниципалитета, Центра-112 и других служб обследует жилые дома и дороги", - отметил Филимонов.
Вид на реку Великая в городе Остров Псковской области - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Псковской области ожидается подъем уровня воды до опасных отметок
5 марта, 02:53
 
ПроисшествияЖильеВологодская областьОктябрьскийГеоргий ФилимоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала