https://ria.ru/20240404/pavodok-1937781927.html
В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 04.04.2024
В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:51
2024-04-04T11:51
2024-04-04T16:15
происшествия
оренбургская область
переволоцкий район
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денис паслер
сергей балыкин
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УФА, 4 апр — РИА Новости. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. "Это необходимо, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры", — пояснил глава области.Режим ЧС позволит направить все ресурсы на организацию аварийно-спасательных работ, превентивно эвакуировать людей из опасных районов, проконтролировать запасы топлива, продуктов и предметов первой необходимости, обеспечить безопасность имущества и охрану порядка.Местные руководители дежурят в населенных пунктах, готовят запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления дорог, дамб, обеспечивают работу пунктов временного размещения, добавил Паслер. При необходимости помощь окажут психологи.По данным местных властей, в Оренбуржье подтоплены 543 дома, 2274 приусадебных участка. Из опасных районов эвакуировали 1473 человека, в том числе 381 ребенка.Подтопления произошли в Оренбургском, Светлинском, Илекском, Беляевском, Новоорском, Домбаровском, Ташлинском, Новосергиевском, Первомайском, Тоцком, Кваркенском, Бузулукском, Красногвардейском, Переволоцком районах, Сорочинском, Гайском, Соль-Илецком городских округах, Орске, Новотроицке, Бузулуке.
https://ria.ru/20240121/vykhodnoy-1922653097.html
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происшествия, оренбургская область, переволоцкий район, орск, денис паслер, сергей балыкин
Происшествия, Оренбургская область, Переволоцкий район, Орск, Денис Паслер, Сергей Балыкин
В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка
Губернатор Оренбуржья ввел режим ЧС из-за сильного паводка
УФА, 4 апр — РИА Новости.
В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале
.
"Это необходимо, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры", — пояснил глава области.
Режим ЧС позволит направить все ресурсы на организацию аварийно-спасательных работ, превентивно эвакуировать людей из опасных районов, проконтролировать запасы топлива, продуктов и предметов первой необходимости, обеспечить безопасность имущества и охрану порядка.
Местные руководители дежурят в населенных пунктах, готовят запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления дорог, дамб, обеспечивают работу пунктов временного размещения, добавил Паслер. При необходимости помощь окажут психологи.
По данным местных властей, в Оренбуржье подтоплены 543 дома, 2274 приусадебных участка. Из опасных районов эвакуировали 1473 человека, в том числе 381 ребенка.
Подтопления произошли в Оренбургском, Светлинском, Илекском, Беляевском, Новоорском, Домбаровском, Ташлинском, Новосергиевском, Первомайском, Тоцком, Кваркенском, Бузулукском, Красногвардейском, Переволоцком районах, Сорочинском, Гайском, Соль-Илецком городских округах, Орске, Новотроицке, Бузулуке.