https://ria.ru/20240404/pavodok-1937781927.html

В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 04.04.2024

В Оренбургской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:51

2024-04-04T11:51

2024-04-04T16:15

происшествия

оренбургская область

переволоцкий район

орск

денис паслер

сергей балыкин

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УФА, 4 апр — РИА Новости. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка, сообщил губернатор Денис Паслер в Telegram-канале. "Это необходимо, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры", — пояснил глава области.Режим ЧС позволит направить все ресурсы на организацию аварийно-спасательных работ, превентивно эвакуировать людей из опасных районов, проконтролировать запасы топлива, продуктов и предметов первой необходимости, обеспечить безопасность имущества и охрану порядка.Местные руководители дежурят в населенных пунктах, готовят запасы грунта и других материалов для отсыпки и укрепления дорог, дамб, обеспечивают работу пунктов временного размещения, добавил Паслер. При необходимости помощь окажут психологи.По данным местных властей, в Оренбуржье подтоплены 543 дома, 2274 приусадебных участка. Из опасных районов эвакуировали 1473 человека, в том числе 381 ребенка.Подтопления произошли в Оренбургском, Светлинском, Илекском, Беляевском, Новоорском, Домбаровском, Ташлинском, Новосергиевском, Первомайском, Тоцком, Кваркенском, Бузулукском, Красногвардейском, Переволоцком районах, Сорочинском, Гайском, Соль-Илецком городских округах, Орске, Новотроицке, Бузулуке.

https://ria.ru/20240121/vykhodnoy-1922653097.html

https://ria.ru/20240404/polovode-1937745733.html

оренбургская область

переволоцкий район

орск

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происшествия, оренбургская область, переволоцкий район, орск, денис паслер, сергей балыкин