https://ria.ru/20240404/park-1937853397.html
Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк
Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк - РИА Новости, 04.04.2024
Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение построить в регионе исторический парк XVII века и туристические локации. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:20
2024-04-04T16:20
2024-04-04T16:20
нижегородская область
глеб никитин
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение построить в регионе исторический парк XVII века и туристические локации. "Увидев эти прекрасные пейзажи, настолько правдоподобные XVII века, мне захотелось сразу исторический парк построить такого рода, туристические локации какие-то. Соответствующее поручение уже дано. Работа начата", - сказал Никитин в ходе презентации игры "Смута". Историческая приключенческая игра "Смута" посвящена событиям Смутного времени, ее презентация состоялась 4 апреля в Нижегородском кремле.
https://ria.ru/20240404/prezentatsiya-1937827833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин, общество
Нижегородская область, Глеб Никитин, Общество
Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк
Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк XVII века
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение построить в регионе исторический парк XVII века и туристические локации.
"Увидев эти прекрасные пейзажи, настолько правдоподобные XVII века, мне захотелось сразу исторический парк построить такого рода, туристические локации какие-то. Соответствующее поручение уже дано. Работа начата", - сказал Никитин в ходе презентации игры "Смута".
Историческая приключенческая игра "Смута" посвящена событиям Смутного времени, ее презентация состоялась 4 апреля в Нижегородском кремле.