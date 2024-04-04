https://ria.ru/20240404/park-1937853397.html

Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк

Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк - РИА Новости, 04.04.2024

Губернатор Нижегородской области поручил построить исторический парк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение построить в регионе исторический парк XVII века и туристические локации. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:20

2024-04-04T16:20

2024-04-04T16:20

нижегородская область

глеб никитин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932570465_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6cba788b8e2b861e7b7125d3cb9ceef9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал поручение построить в регионе исторический парк XVII века и туристические локации. "Увидев эти прекрасные пейзажи, настолько правдоподобные XVII века, мне захотелось сразу исторический парк построить такого рода, туристические локации какие-то. Соответствующее поручение уже дано. Работа начата", - сказал Никитин в ходе презентации игры "Смута". Историческая приключенческая игра "Смута" посвящена событиям Смутного времени, ее презентация состоялась 4 апреля в Нижегородском кремле.

https://ria.ru/20240404/prezentatsiya-1937827833.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, глеб никитин, общество