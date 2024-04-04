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Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности - РИА Новости, 04.04.2024
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18:07 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/otvetstvennost-1937883560.html
Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности
Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности - РИА Новости, 04.04.2024
Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности
Полиция в Волгограде привлекла к административной ответственности мать 11-летней девочки, которая записала видео, где она курит электронную сигарету и дает... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:07
2024-04-04T18:07
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ВОЛГОГРАД, 4 апр – РИА Новости. Полиция в Волгограде привлекла к административной ответственности мать 11-летней девочки, которая записала видео, где она курит электронную сигарету и дает покурить 3-летнему мальчику, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. "Мать девочки привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка – ред.). В настоящее время полицейские собирают материалы для постановки несовершеннолетней на профилактический учет", - говорится в сообщении полиции.По данным регионального главка МВД, полицейским удалось найти детей из видео. По информации ведомства, 11-летняя девочка объяснила, что она была в гостях у дяди, и пока взрослых не было дома, она взяла сигарету и дала затянуться трехлетнему сыну сожительницы ее родственника. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница сама курит электронную сигарету и дает затянуться маленькому мальчику. Как утверждает автор сообщения, дети из Волгограда. Полиция начала проверку.
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происшествия, здоровье - общество, волгоград, россия, волгоградская область
Происшествия, Здоровье - Общество, Волгоград, Россия, Волгоградская область
Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности

В Волгограде мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкСотрудник МВД России
Сотрудник МВД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МВД России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 4 апр – РИА Новости. Полиция в Волгограде привлекла к административной ответственности мать 11-летней девочки, которая записала видео, где она курит электронную сигарету и дает покурить 3-летнему мальчику, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
«
"Мать девочки привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка – ред.). В настоящее время полицейские собирают материалы для постановки несовершеннолетней на профилактический учет", - говорится в сообщении полиции.
По данным регионального главка МВД, полицейским удалось найти детей из видео. По информации ведомства, 11-летняя девочка объяснила, что она была в гостях у дяди, и пока взрослых не было дома, она взяла сигарету и дала затянуться трехлетнему сыну сожительницы ее родственника.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница сама курит электронную сигарету и дает затянуться маленькому мальчику. Как утверждает автор сообщения, дети из Волгограда. Полиция начала проверку.
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