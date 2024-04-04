https://ria.ru/20240404/otvetstvennost-1937883560.html

Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности

Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности - РИА Новости, 04.04.2024

Мать школьницы, давшей сигарету малышу, привлекли к ответственности

Полиция в Волгограде привлекла к административной ответственности мать 11-летней девочки, которая записала видео, где она курит электронную сигарету и дает... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:07

2024-04-04T18:07

2024-04-04T18:07

происшествия

здоровье - общество

волгоград

россия

волгоградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e68374f9d99c69e30992ec61e3abd5e.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 апр – РИА Новости. Полиция в Волгограде привлекла к административной ответственности мать 11-летней девочки, которая записала видео, где она курит электронную сигарету и дает покурить 3-летнему мальчику, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области. "Мать девочки привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка – ред.). В настоящее время полицейские собирают материалы для постановки несовершеннолетней на профилактический учет", - говорится в сообщении полиции.По данным регионального главка МВД, полицейским удалось найти детей из видео. По информации ведомства, 11-летняя девочка объяснила, что она была в гостях у дяди, и пока взрослых не было дома, она взяла сигарету и дала затянуться трехлетнему сыну сожительницы ее родственника. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором школьница сама курит электронную сигарету и дает затянуться маленькому мальчику. Как утверждает автор сообщения, дети из Волгограда. Полиция начала проверку.

https://ria.ru/20231002/veyp-1899897391.html

волгоград

россия

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, волгоград, россия, волгоградская область