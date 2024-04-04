https://ria.ru/20240404/otchet-1937882396.html
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поздравил кабмин с состоявшимся 3 апреля отчетом в Госдуме, глава государства отметил,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:04
2024-04-04T18:04
2024-04-04T18:23
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
госдума рф
владимир путин
михаил мишустин
политика
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поздравил кабмин с состоявшимся 3 апреля отчетом в Госдуме, глава государства отметил, что отчет был достойным и предметным."Прежде всего хотел бы вас поздравить всех и председателя правительства с отчетом в Государственной Думе. Видел, как это происходило, достойно, на хорошем уровне, предметно", - сказал Путин во время совещания в четверг.В среду в Госдуме проходил отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
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Путин на совещании с членами Правительства
Путин проводит совещание с членами правительства
2024-04-04T18:04
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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, политика, россия
Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Госдума РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика, Россия
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме
Путин об отчете Мишустина в Госдуме: достойно, предметно, на хорошем уровне