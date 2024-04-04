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Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
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18:04 04.04.2024 (обновлено: 18:23 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/otchet-1937882396.html
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поздравил кабмин с состоявшимся 3 апреля отчетом в Госдуме, глава государства отметил,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:04
2024-04-04T18:23
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
госдума рф
владимир путин
михаил мишустин
политика
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поздравил кабмин с состоявшимся 3 апреля отчетом в Госдуме, глава государства отметил, что отчет был достойным и предметным.&quot;Прежде всего хотел бы вас поздравить всех и председателя правительства с отчетом в Государственной Думе. Видел, как это происходило, достойно, на хорошем уровне, предметно&quot;, - сказал Путин во время совещания в четверг.В среду в Госдуме проходил отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
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Путин на совещании с членами Правительства
Путин проводит совещание с членами правительства
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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, политика, россия
Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Госдума РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Политика, Россия
Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме

Путин об отчете Мишустина в Госдуме: достойно, предметно, на хорошем уровне

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поздравил кабмин с состоявшимся 3 апреля отчетом в Госдуме, глава государства отметил, что отчет был достойным и предметным.
«

"Прежде всего хотел бы вас поздравить всех и председателя правительства с отчетом в Государственной Думе. Видел, как это происходило, достойно, на хорошем уровне, предметно", - сказал Путин во время совещания в четверг.

В среду в Госдуме проходил отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
"Сложный период успешно пройден". Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
3 апреля, 14:00
 
Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуГосдума РФВладимир ПутинМихаил МишустинПолитикаРоссия
 
 
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