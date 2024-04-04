https://ria.ru/20240404/otchet-1937882396.html

Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме

Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024

Путин оценил отчет Мишустина в Госдуме

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поздравил кабмин с состоявшимся 3 апреля отчетом в Госдуме, глава государства отметил,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:04

2024-04-04T18:04

2024-04-04T18:23

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

госдума рф

владимир путин

михаил мишустин

политика

россия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства поздравил кабмин с состоявшимся 3 апреля отчетом в Госдуме, глава государства отметил, что отчет был достойным и предметным."Прежде всего хотел бы вас поздравить всех и председателя правительства с отчетом в Государственной Думе. Видел, как это происходило, достойно, на хорошем уровне, предметно", - сказал Путин во время совещания в четверг.В среду в Госдуме проходил отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании с членами Правительства Путин проводит совещание с членами правительства 2024-04-04T18:04 true PT77M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, политика, россия