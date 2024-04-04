https://ria.ru/20240404/ostin-1937738906.html
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО - РИА Новости, 04.04.2024
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО
Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО "Всемирная... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:41
2024-04-04T05:41
2024-04-04T05:52
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО "Всемирная центральная кухня" и призвал провести быстрое и прозрачное расследование, сообщил Пентагон."Министр Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по колонне гуманитарной помощи "Всемирная центральная кухня", в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США", - говорится в сообщении, опубликованным Пентагоном.Отмечается, что Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он подчеркнул необходимость немедленно предпринять конкретные шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.Шеф Пентагона также снова подтвердил поддержку США защиты Израиля от ряда региональных угроз.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом.Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших – граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
https://ria.ru/20240403/izrail-1937467344.html
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в мире, минобороны израиля, министерство обороны сша, израиль, ллойд остин, сша, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Минобороны Израиля, Министерство обороны США, Израиль, Ллойд Остин, США, Австралия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО
Остин в разговоре с израильским коллегой возмутился из-за удара по колонне НКО
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО "Всемирная центральная кухня" и призвал провести быстрое и прозрачное расследование, сообщил Пентагон.
"Министр Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по колонне гуманитарной помощи "Всемирная центральная кухня", в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США", - говорится в сообщении, опубликованным Пентагоном.
Отмечается, что Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он подчеркнул необходимость немедленно предпринять конкретные шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.
Шеф Пентагона также снова подтвердил поддержку США
защиты Израиля от ряда региональных угроз.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом.
Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших – граждане Австралии
, Польши
, Великобритании
, США и Палестины
.