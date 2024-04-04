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Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО - РИА Новости, 04.04.2024
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05:41 04.04.2024 (обновлено: 05:52 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ostin-1937738906.html
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО - РИА Новости, 04.04.2024
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО
Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО "Всемирная... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T05:41
2024-04-04T05:52
в мире
минобороны израиля
министерство обороны сша
израиль
ллойд остин
сша
австралия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО "Всемирная центральная кухня" и призвал провести быстрое и прозрачное расследование, сообщил Пентагон."Министр Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по колонне гуманитарной помощи "Всемирная центральная кухня", в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США", - говорится в сообщении, опубликованным Пентагоном.Отмечается, что Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он подчеркнул необходимость немедленно предпринять конкретные шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.Шеф Пентагона также снова подтвердил поддержку США защиты Израиля от ряда региональных угроз.Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом.Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших – граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
https://ria.ru/20240403/izrail-1937467344.html
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в мире, минобороны израиля, министерство обороны сша, израиль, ллойд остин, сша, австралия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Минобороны Израиля, Министерство обороны США, Израиль, Ллойд Остин, США, Австралия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Остин возмутился из-за израильского удара по колонне международной НКО

Остин в разговоре с израильским коллегой возмутился из-за удара по колонне НКО

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой Минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение ударом по колонне международной НКО "Всемирная центральная кухня" и призвал провести быстрое и прозрачное расследование, сообщил Пентагон.
"Министр Остин выразил свое возмущение ударом Израиля по колонне гуманитарной помощи "Всемирная центральная кухня", в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США", - говорится в сообщении, опубликованным Пентагоном.
Автомобиль некоммерческой организации Всемирная центральная кухня после израильского удара в Дейр-эль-Балахе, сектор Газа. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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3 апреля, 02:00
Отмечается, что Остин призвал Галланта провести быстрое и прозрачное расследование, публично поделиться своими выводами и привлечь виновных к ответственности. Кроме того, он подчеркнул необходимость немедленно предпринять конкретные шаги для защиты сотрудников гуманитарных организаций и палестинского гражданского населения в секторе Газа.
Шеф Пентагона также снова подтвердил поддержку США защиты Израиля от ряда региональных угроз.
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3 апреля, 03:00
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники "Всемирной центральной кухни", среди которых были граждане разных стран, погибли в секторе Газа при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранцы были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части анклава в тот момент, когда ехали в автомобиле. Помимо иностранцев погиб водитель-палестинец. Пресс-служба армии Израиля заявила о проверке в связи с инцидентом.
Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи, среди погибших – граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
Последствия авиаудара Израиля по Дамаску в Сирии, в результате которого было разрушено здание консульства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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В миреМинобороны ИзраиляМинистерство обороны СШАИзраильЛлойд ОстинСШААвстралияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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