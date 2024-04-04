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В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль - РИА Новости, 04.04.2024
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09:53 04.04.2024 (обновлено: 13:14 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/opukhol-1937757198.html
В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль
В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль - РИА Новости, 04.04.2024
В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль
Хирурги курского онкологического центра вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль, характер которой был на грани доброкачественной и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:53
2024-04-04T13:14
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ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Хирурги курского онкологического центра вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль, характер которой был на грани доброкачественной и злокачественной, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона. &quot;В Курском онкологическом центре была проведена операция по удалению опухоли весом 26 килограмм из брюшной полости пациентки. Как показало исследование образования после операции, характер опухоли был на грани доброкачественной и злокачественной&quot;, — рассказали власти.Особенность опухоли в ее размерах — она занимала весь объем брюшной полости, сплетаясь с внутренними органами. Было важно — и врачи с этим успешно справились — не повредить внешнюю капсулу. "По оценкам лечащего врача, она развилась примерно за шесть месяцев. Случай не уникальный, но довольно редкий", — добавили в пресс-службе. Операцию проводил хирург Антон Панченко. Он впервые столкнулся с опухолью таких размеров, но его коллеги с большим стажем уже работали с такими новообразованиями. Пациентка чувствует себя хорошо, опасностей рецидива нет. Но если бы женщина обратилась к врачу раньше, операция была бы гораздо проще и с меньшими рисками, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231009/mioma-1901437394.html
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общество, курск
Общество, Курск, Хорошие новости
В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль

Курские хирурги вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль

© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской областиОперация по удалению опухоли весом 26 килограммов в онкологическом научно-клиническом центре имени Г. Е. Островерхова
Операция по удалению опухоли весом 26 килограммов в онкологическом научно-клиническом центре имени Г. Е. Островерхова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Курской области
Операция по удалению опухоли весом 26 килограммов в онкологическом научно-клиническом центре имени Г. Е. Островерхова
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Хирурги курского онкологического центра вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль, характер которой был на грани доброкачественной и злокачественной, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
«

"В Курском онкологическом центре была проведена операция по удалению опухоли весом 26 килограмм из брюшной полости пациентки. Как показало исследование образования после операции, характер опухоли был на грани доброкачественной и злокачественной", — рассказали власти.

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Особенность опухоли в ее размерах — она занимала весь объем брюшной полости, сплетаясь с внутренними органами. Было важно — и врачи с этим успешно справились — не повредить внешнюю капсулу.
"По оценкам лечащего врача, она развилась примерно за шесть месяцев. Случай не уникальный, но довольно редкий", — добавили в пресс-службе.
Операцию проводил хирург Антон Панченко. Он впервые столкнулся с опухолью таких размеров, но его коллеги с большим стажем уже работали с такими новообразованиями.
Пациентка чувствует себя хорошо, опасностей рецидива нет. Но если бы женщина обратилась к врачу раньше, операция была бы гораздо проще и с меньшими рисками, отметили в пресс-службе.
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