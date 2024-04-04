https://ria.ru/20240404/opukhol-1937757198.html

В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль

В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль - РИА Новости, 04.04.2024

В Курске врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль

Хирурги курского онкологического центра вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль, характер которой был на грани доброкачественной и... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:53

2024-04-04T09:53

2024-04-04T13:14

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ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Хирурги курского онкологического центра вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль, характер которой был на грани доброкачественной и злокачественной, рассказали РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "В Курском онкологическом центре была проведена операция по удалению опухоли весом 26 килограмм из брюшной полости пациентки. Как показало исследование образования после операции, характер опухоли был на грани доброкачественной и злокачественной", — рассказали власти.Особенность опухоли в ее размерах — она занимала весь объем брюшной полости, сплетаясь с внутренними органами. Было важно — и врачи с этим успешно справились — не повредить внешнюю капсулу. "По оценкам лечащего врача, она развилась примерно за шесть месяцев. Случай не уникальный, но довольно редкий", — добавили в пресс-службе. Операцию проводил хирург Антон Панченко. Он впервые столкнулся с опухолью таких размеров, но его коллеги с большим стажем уже работали с такими новообразованиями. Пациентка чувствует себя хорошо, опасностей рецидива нет. Но если бы женщина обратилась к врачу раньше, операция была бы гораздо проще и с меньшими рисками, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231009/mioma-1901437394.html

https://ria.ru/20240109/glioblastoma-1920225464.html

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