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В Коми администратор Telegram-канала получил срок за оправдание терроризма
В Коми администратор Telegram-канала получил срок за оправдание терроризма - РИА Новости, 04.04.2024
В Коми администратор Telegram-канала получил срок за оправдание терроризма
Суд приговорил администратора Телеграм-канала о жизни в Коми к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:13
2024-04-04T18:13
2024-04-04T18:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Суд приговорил администратора Телеграм-канала о жизни в Коми к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Николая Фарафонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Суд назначил Фарафонову шесть лет колонии общего режима с последующим запретом администрировать интернет-паблики на три года. По версии следствия, Фарафонов у себя дома в Вуктыле 23-24 сентября 2022 года разместил в своем телеграм-канале "материалы, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Также он 28 апреля 2023 года во "ВКонтакте" опубликовал комментарий, восхваляющий местную жительницу, поджегшую военкомат. В пресс-службе добавили, что Фарафонов вину не признал и заверил, что экстремистских взглядов не разделяет.
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происшествия, санкт-петербург, вуктыл
Происшествия, Санкт-Петербург, Вуктыл
В Коми администратор Telegram-канала получил срок за оправдание терроризма
В Коми администратор Telegram-канала получил 6 лет за оправдание терроризма