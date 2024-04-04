https://ria.ru/20240404/opravdanie-1937885310.html

В Коми администратор Telegram-канала получил срок за оправдание терроризма

В Коми администратор Telegram-канала получил срок за оправдание терроризма - РИА Новости, 04.04.2024

В Коми администратор Telegram-канала получил срок за оправдание терроризма

Суд приговорил администратора Телеграм-канала о жизни в Коми к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:13

2024-04-04T18:13

2024-04-04T18:13

происшествия

санкт-петербург

вуктыл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Суд приговорил администратора Телеграм-канала о жизни в Коми к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Николая Фарафонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ", - сообщает пресс-служба. Суд назначил Фарафонову шесть лет колонии общего режима с последующим запретом администрировать интернет-паблики на три года. По версии следствия, Фарафонов у себя дома в Вуктыле 23-24 сентября 2022 года разместил в своем телеграм-канале "материалы, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Также он 28 апреля 2023 года во "ВКонтакте" опубликовал комментарий, восхваляющий местную жительницу, поджегшую военкомат. В пресс-службе добавили, что Фарафонов вину не признал и заверил, что экстремистских взглядов не разделяет.

https://ria.ru/20240327/krokus-1936240937.html

https://ria.ru/20240328/miftakhov-1936463367.html

санкт-петербург

вуктыл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, вуктыл