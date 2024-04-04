https://ria.ru/20240404/opasnost-1937928857.html
В Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
В Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024
В Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 05.04.2024
2024-04-04T23:57
2024-04-04T23:57
2024-04-05T00:01
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937923107.html
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курская область, роман старовойт
Курская область, Роман Старовойт
В Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА
Старовойт: в Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА