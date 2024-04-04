https://ria.ru/20240404/opasnost-1937928857.html

В Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

В Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 05.04.2024

В Курской области вновь объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 05.04.2024

2024-04-04T23:57

2024-04-04T23:57

2024-04-05T00:01

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт."Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937923107.html

курская область

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курская область, роман старовойт