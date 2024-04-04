https://ria.ru/20240404/oon-1937724611.html

США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ

США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ - РИА Новости, 04.04.2024

США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ

США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:10

2024-04-04T00:10

2024-04-04T00:10

россия

иран

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дмитрий полянский

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 4 апр - РИА Новости. США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "По итогам заседания СБ 2 апреля по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект Заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом. Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего", - указал Полянский. Он напомнил, что тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, "а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам". "Это лучшая иллюстрация двойных стандартов западной "тройки" и ее реального, а не декларативного отношения к законности и правопорядку в международном контексте", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html

https://ria.ru/20240326/rezolyutsiya-1935788520.html

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россия, иран, сша, дмитрий полянский, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году