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США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ - РИА Новости, 04.04.2024
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00:10 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/oon-1937724611.html
США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ
США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ - РИА Новости, 04.04.2024
США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ
США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:10
2024-04-04T00:10
россия
иран
сша
дмитрий полянский
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 4 апр - РИА Новости. США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "По итогам заседания СБ 2 апреля по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект Заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом. Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего", - указал Полянский. Он напомнил, что тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, "а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам". "Это лучшая иллюстрация двойных стандартов западной "тройки" и ее реального, а не декларативного отношения к законности и правопорядку в международном контексте", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20240403/ssha-1937525740.html
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россия, иран, сша, дмитрий полянский, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Иран, США, Дмитрий Полянский, В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США и Британия не стали обсуждать документ СБ ООН об атаке на дипмиссию ИРИ

МИД: США и Британия проигнорировали заявление СБ ООН по атаке на консульство ИРИ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 4 апр - РИА Новости. США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"По итогам заседания СБ 2 апреля по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект Заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом. Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего", - указал Полянский.
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Вчера, 11:22
Он напомнил, что тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, "а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам".
"Это лучшая иллюстрация двойных стандартов западной "тройки" и ее реального, а не декларативного отношения к законности и правопорядку в международном контексте", - подчеркнул дипломат.
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РоссияИранСШАДмитрий ПолянскийВ миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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