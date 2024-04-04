https://ria.ru/20240404/odessa-1937895708.html

В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую

В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую - РИА Новости, 04.04.2024

В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую

Историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Екатерининскую площадь в Одессе, где стоял памятник основательнице города Екатерине II, в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:03

2024-04-04T19:03

2024-04-04T19:03

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Историко-топонимическая комиссия рекомендовала переименовать Екатерининскую площадь в Одессе, где стоял памятник основательнице города Екатерине II, в Европейскую, сообщили в четверг в Telegram-канале одесского горсовета. "На очередном заседании городской историко-топонимической комиссии было продолжено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе. В частности, члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь. В случае прохождения всех необходимых процедур улицу и площадь предложено переименовать в Европейскую", - говорится в сообщении одесского горсовета. Екатерининская площадь является архитектурной достопримечательностью Одессы. Здесь же был установлен памятник основательнице города Екатерине II, который по решению местных властей демонтировали в конце 2022 года. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20240108/pushilin-1920108376.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, екатерина ii