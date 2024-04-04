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ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 04.04.2024
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ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 04.04.2024
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:00
2024-04-04T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 4 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских и 3 ракетных удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 17 обстрелов с применением ствольной артиллерии ", - сказал источник. Обстреляны были 8 населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240403/obstrel-1937648822.html
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днепр (город)
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в мире, днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область

ВСУ нанесли 35 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских и 3 ракетных удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 17 обстрелов с применением ствольной артиллерии ", - сказал источник.
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Обстреляны были 8 населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Херсонская область
 
 
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