https://ria.ru/20240404/obstrely-1937758000.html
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 04.04.2024
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:00
2024-04-04T10:00
2024-04-04T10:00
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ГЕНИЧЕСК, 4 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских и 3 ракетных удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 17 обстрелов с применением ствольной артиллерии ", - сказал источник. Обстреляны были 8 населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240403/obstrel-1937648822.html
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днепр (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Херсонская область
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область
ВСУ нанесли 35 ударов по населенным пунктам левобережья Днепра
ГЕНИЧЕСК, 4 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских и 3 ракетных удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 17 обстрелов с применением ствольной артиллерии ", - сказал источник.
Обстреляны были 8 населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.