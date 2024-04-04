https://ria.ru/20240404/obstrely-1937758000.html

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 04.04.2024

ВСУ за сутки 35 раз обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:00

2024-04-04T10:00

2024-04-04T10:00

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ГЕНИЧЕСК, 4 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки произвела 35 обстрелов населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 15 артиллерийских и 3 ракетных удара. С наступлением ночи было зафиксировано еще 17 обстрелов с применением ствольной артиллерии ", - сказал источник. Обстреляны были 8 населенных пунктов: Большие Копани, Каиры, Гладковка, Алешки, Саги, Казачьи Лагери, Днепряны, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240403/obstrel-1937648822.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (город), херсонская область