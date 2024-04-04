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ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 04.04.2024

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка кассетными снарядами

Украинские войска в 22.10 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T23:13

2024-04-04T23:13

2024-04-04T23:13

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.10 выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240404/kongress-1937916764.html

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в мире, украина, сша, куйбышевский район, сцкк, нато