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Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
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19:31 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937901749.html
Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ
Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ
Результаты президентских выборов в США поставят вопрос о том, выживет ли НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:31
2024-04-04T19:31
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Результаты президентских выборов в США поставят вопрос о том, выживет ли НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта. Доцент истории и директор программы международных отношений в школе международных отношений и государственного и муниципального управления имени Мунка в Канаде Тимоти Сайле заявил в интервью изданию о том, что перед альянсом возникают "насущные вопросы" относительно его будущего. "НАТО просуществовало так долго, потому что один (американский - ред.) президент за другим отстаивал интересы альянса, а президент - самый важный человек, определяющий будущее НАТО... Так что это поднимает насущные вопросы о том, выживет ли НАТО, и если США выберут президента, который решит выйти из НАТО, то это приведет к борьбе европейских держав, которые будут пытаться найти новый способ организации своей безопасности, и будет ли это означать продолжение существования НАТО просто без США или необходимость создания совершенно новой формы организации безопасности", - заявил Сэйл в интервью изданию. По мнению историка, последний вариант развития событий наиболее вероятен. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
https://ria.ru/20240221/bayden-1928637827.html
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сша, нато, в мире
США, НАТО, В мире
Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ

Newsweek: результаты выборов в США поставят вопрос, выживет ли НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Результаты президентских выборов в США поставят вопрос о том, выживет ли НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта.
Доцент истории и директор программы международных отношений в школе международных отношений и государственного и муниципального управления имени Мунка в Канаде Тимоти Сайле заявил в интервью изданию о том, что перед альянсом возникают "насущные вопросы" относительно его будущего.
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"НАТО просуществовало так долго, потому что один (американский - ред.) президент за другим отстаивал интересы альянса, а президент - самый важный человек, определяющий будущее НАТО... Так что это поднимает насущные вопросы о том, выживет ли НАТО, и если США выберут президента, который решит выйти из НАТО, то это приведет к борьбе европейских держав, которые будут пытаться найти новый способ организации своей безопасности, и будет ли это означать продолжение существования НАТО просто без США или необходимость создания совершенно новой формы организации безопасности", - заявил Сэйл в интервью изданию.
По мнению историка, последний вариант развития событий наиболее вероятен.
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Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят".
Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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