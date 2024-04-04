Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ
Newsweek: результаты выборов в США поставят вопрос, выживет ли НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Результаты президентских выборов в США поставят вопрос о том, выживет ли НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта.
Доцент истории и директор программы международных отношений в школе международных отношений и государственного и муниципального управления имени Мунка в Канаде Тимоти Сайле заявил в интервью изданию о том, что перед альянсом возникают "насущные вопросы" относительно его будущего.
"НАТО просуществовало так долго, потому что один (американский - ред.) президент за другим отстаивал интересы альянса, а президент - самый важный человек, определяющий будущее НАТО... Так что это поднимает насущные вопросы о том, выживет ли НАТО, и если США выберут президента, который решит выйти из НАТО, то это приведет к борьбе европейских держав, которые будут пытаться найти новый способ организации своей безопасности, и будет ли это означать продолжение существования НАТО просто без США или необходимость создания совершенно новой формы организации безопасности", - заявил Сэйл в интервью изданию.
По мнению историка, последний вариант развития событий наиболее вероятен.
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Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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