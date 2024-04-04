https://ria.ru/20240404/nato-1937901749.html

Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ

Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

Выборы в США ставят под вопрос выживание НАТО, пишут СМИ

Результаты президентских выборов в США поставят вопрос о том, выживет ли НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:31

2024-04-04T19:31

2024-04-04T19:31

сша

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969812_0:35:3024:1735_1920x0_80_0_0_e1087e0edaf1759f9ea4e69dd0c6313e.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Результаты президентских выборов в США поставят вопрос о том, выживет ли НАТО, пишет издание Newsweek со ссылкой на эксперта. Доцент истории и директор программы международных отношений в школе международных отношений и государственного и муниципального управления имени Мунка в Канаде Тимоти Сайле заявил в интервью изданию о том, что перед альянсом возникают "насущные вопросы" относительно его будущего. "НАТО просуществовало так долго, потому что один (американский - ред.) президент за другим отстаивал интересы альянса, а президент - самый важный человек, определяющий будущее НАТО... Так что это поднимает насущные вопросы о том, выживет ли НАТО, и если США выберут президента, который решит выйти из НАТО, то это приведет к борьбе европейских держав, которые будут пытаться найти новый способ организации своей безопасности, и будет ли это означать продолжение существования НАТО просто без США или необходимость создания совершенно новой формы организации безопасности", - заявил Сэйл в интервью изданию. По мнению историка, последний вариант развития событий наиболее вероятен. Трамп ранее дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Выступая на митинге своих сторонников в штате Южная Каролина, политик прежде рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ) делать все, что они, черт возьми, захотят". Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

https://ria.ru/20240221/bayden-1928637827.html

https://ria.ru/20240214/nato-1927316102.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, нато, в мире