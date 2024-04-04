https://ria.ru/20240404/nato-1937899893.html

Архив в США обнародовал обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР

Архив в США обнародовал обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР - РИА Новости, 04.04.2024

Архив в США обнародовал обещание генсека НАТО, сделанное после распада СССР

НАТО после распада СССР заверяла Москву в отсутствии планов вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ, следует из записи разговора бывшего генерального... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:26

2024-04-04T19:26

2024-04-04T19:59

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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. НАТО после распада СССР заверяла Москву в отсутствии планов вмешиваться во внутренние дела России и стран СНГ, следует из записи разговора бывшего генерального секретаря организации Манфреда Вернера с экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году, опубликованной американским архивом национальной безопасности."Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ", — заявил Вернер Хасбулатову.Согласно записи разговора, встреча прошла 25 февраля 1992 года во время визита Вернера в Москву, где он обсуждал безопасность в Европе и сотрудничество НАТО и России.Экс-генсек альянса также отмечал важность процветания и стабильности страны. "Мы, безусловно, заинтересованы и стремимся обеспечить процветание России, поскольку в стране, где нет работы, всегда присутствует нестабильность. Следовательно, мы заинтересованы в процветании России", — сказал он.Кроме того, Вернер заявил, что альянс заинтересован в выстраивании отношений с Россией, а также стабильности в стране, поскольку это отвечало бы интересам как Европы, так и остального мира.Рассекреченные документы включают стенограммы бесед генсека НАТО с руководством российского парламента, министра обороны США с высокопоставленной делегацией Думы, а также отчеты министра обороны России на совместных российско-американских учениях.Эти публикации освещают короткий период истории сотрудничества между НАТО и Россией в области безопасности в 1990-е годы, в результате которого сократились ядерные вооружения и снизились риски их применения, а также были рассмотрены вопросы поддержания мира, перспективы возможной интеграции России в Европу и партнерство с НАТО.

https://ria.ru/20240404/rossiya-1937905703.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937806698.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, ссср, нато, снг, руслан хасбулатов, европа, москва