СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе
Newsweek: новая волна "расширения" НАТО может затронуть Гавайские острова
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. НАТО может включить в зону своей ответственности Гавайские острова, которые не входили в нее в силу географии, пишет Newsweek со ссылкой на эксперта-международника Алана Мендоса.
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"Учитывая расширение НАТО на другие демократические страны, не граничащие напрямую с Северной Атлантикой, но, тем не менее, связанные с ней, имело бы смысл, по крайней мере, рассмотреть идею расширения блока за счет включения Гавайев", — заявил аналитик.
По его мнению, такой шаг будет "демонстрацией растущей солидарности" Запада в эпоху, когда потребность в ней растет.
Пятидесятый американский штат не попадает под действие пятой статьи Североатлантического договора, предполагающей коллективный ответ на нападение на одну из стран — членов военного объединения. В ключевом документе альянса говорится, что союзники обязаны отреагировать, только если военные действия ведутся "в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака". Гавайи находятся южнее этой широты.