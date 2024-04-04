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СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе - РИА Новости, 04.04.2024
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19:10 04.04.2024 (обновлено: 20:54 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/nato-1937897541.html
СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе
СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе
НАТО может включить в зону своей ответственности Гавайские острова, которые не входили в нее в силу географии, пишет Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:10
2024-04-04T20:54
в мире
северная атлантика
гавайи
нато
сша
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. НАТО может включить в зону своей ответственности Гавайские острова, которые не входили в нее в силу географии, пишет Newsweek со ссылкой на эксперта-международника Алана Мендоса."Учитывая расширение НАТО на другие демократические страны, не граничащие напрямую с Северной Атлантикой, но, тем не менее, связанные с ней, имело бы смысл, по крайней мере, рассмотреть идею расширения блока за счет включения Гавайев", — заявил аналитик.По его мнению, такой шаг будет "демонстрацией растущей солидарности" Запада в эпоху, когда потребность в ней растет.Пятидесятый американский штат не попадает под действие пятой статьи Североатлантического договора, предполагающей коллективный ответ на нападение на одну из стран — членов военного объединения. В ключевом документе альянса говорится, что союзники обязаны отреагировать, только если военные действия ведутся "в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака". Гавайи находятся южнее этой широты.
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html
северная атлантика
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в мире, северная атлантика, гавайи, нато, сша
В мире, Северная Атлантика, Гавайи, НАТО, США
СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе

Newsweek: новая волна "расширения" НАТО может затронуть Гавайские острова

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. НАТО может включить в зону своей ответственности Гавайские острова, которые не входили в нее в силу географии, пишет Newsweek со ссылкой на эксперта-международника Алана Мендоса.
«
"Учитывая расширение НАТО на другие демократические страны, не граничащие напрямую с Северной Атлантикой, но, тем не менее, связанные с ней, имело бы смысл, по крайней мере, рассмотреть идею расширения блока за счет включения Гавайев", — заявил аналитик.
По его мнению, такой шаг будет "демонстрацией растущей солидарности" Запада в эпоху, когда потребность в ней растет.
Пятидесятый американский штат не попадает под действие пятой статьи Североатлантического договора, предполагающей коллективный ответ на нападение на одну из стран — членов военного объединения. В ключевом документе альянса говорится, что союзники обязаны отреагировать, только если военные действия ведутся "в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака". Гавайи находятся южнее этой широты.
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