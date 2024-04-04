https://ria.ru/20240404/nato-1937897541.html

СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе

СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе - РИА Новости, 04.04.2024

СМИ: в НАТО заговорили о расширении в новом регионе

НАТО может включить в зону своей ответственности Гавайские острова, которые не входили в нее в силу географии, пишет Newsweek со ссылкой на... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:10

2024-04-04T19:10

2024-04-04T20:54

в мире

северная атлантика

гавайи

нато

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. НАТО может включить в зону своей ответственности Гавайские острова, которые не входили в нее в силу географии, пишет Newsweek со ссылкой на эксперта-международника Алана Мендоса."Учитывая расширение НАТО на другие демократические страны, не граничащие напрямую с Северной Атлантикой, но, тем не менее, связанные с ней, имело бы смысл, по крайней мере, рассмотреть идею расширения блока за счет включения Гавайев", — заявил аналитик.По его мнению, такой шаг будет "демонстрацией растущей солидарности" Запада в эпоху, когда потребность в ней растет.Пятидесятый американский штат не попадает под действие пятой статьи Североатлантического договора, предполагающей коллективный ответ на нападение на одну из стран — членов военного объединения. В ключевом документе альянса говорится, что союзники обязаны отреагировать, только если военные действия ведутся "в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака". Гавайи находятся южнее этой широты.

https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html

северная атлантика

гавайи

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, северная атлантика, гавайи, нато, сша