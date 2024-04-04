https://ria.ru/20240404/nato-1937884329.html

Россия будет внимательно наблюдать за миссией НАТО на Украине, заявили в ГД

Россия будет внимательно наблюдать за миссией НАТО на Украине, заявили в ГД - РИА Новости, 04.04.2024

Россия будет внимательно наблюдать за миссией НАТО на Украине, заявили в ГД

Создание миссии НАТО на Украине может означать легализацию следующих шагов, Россия будет внимательно за ними наблюдать, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:09

2024-04-04T18:09

2024-04-04T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

польша

андрей картаполов

радослав сикорский

нато

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Создание миссии НАТО на Украине может означать легализацию следующих шагов, Россия будет внимательно за ними наблюдать, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать", - сказал Картаполов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240322/polsha-1934868539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, польша, андрей картаполов, радослав сикорский, нато, госдума рф