Россия будет внимательно наблюдать за миссией НАТО на Украине, заявили в ГД
Картаполов: миссия НАТО на Украине может означать легализацию следующих шагов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииАндрей Картаполов
© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Создание миссии НАТО на Украине может означать легализацию следующих шагов, Россия будет внимательно за ними наблюдать, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
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"Скорее всего, это просто легализация следующих шагов, будем внимательно за ними наблюдать", - сказал Картаполов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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