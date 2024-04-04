https://ria.ru/20240404/nato-1937873604.html

Посол России в Парагвае назвал существование НАТО историей агрессии

Посол России в Парагвае назвал существование НАТО историей агрессии - РИА Новости, 04.04.2024

Посол России в Парагвае назвал существование НАТО историей агрессии

Существование НАТО - это история экспансии, агрессии и разрушения стратегической стабильности, считает посол РФ в Парагвае Александр Писарев в статье "Семьдесят РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:46

2024-04-04T17:46

2024-04-04T17:46

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - РИА Новости. Существование НАТО - это история экспансии, агрессии и разрушения стратегической стабильности, считает посол РФ в Парагвае Александр Писарев в статье "Семьдесят пять лет НАТО: история экспансии, агрессии и разрушения стратегической стабильности" для крупной парагвайской газеты ABC Color. Ровно 75 лет назад, 4 апреля 1949 года, была создана Организация Североатлантического договора, более известная под аббревиатурой НАТО. Москва долгое время предлагала Вашингтону трансформировать НАТО в систему общеевропейской безопасности за счет включения в организацию СССР - 31 марта 1954 года такое предложение было сделано официально нотой советского МИД. После отрицательного ответа западных стран в 1956 году была образована Организация Варшавского договора, объединившая СССР и его союзников в Восточной Европе, напомнил Писарев. "Так были заложены основы архитектуры биполярного противостояния в Европе, определившие военно-политическую ситуацию в регионе на всем протяжении холодной войны", - подчеркнул посол. В ноябре 1989 года холодная война закончилась, ОВД была распущена. В США начались широкие дискуссии относительно дальнейшей судьбы НАТО. "К сожалению, верх взяли политические круги, стремившиеся по максимуму использовать новый статус США как мирового гегемона и видевшие в НАТО инструмент сохранения глобального доминирования Вашингтона. Организация, изначально заточенная на конфронтацию, не только была сохранена, но и начала расширяться в восточном направлении, вопреки дававшимся советской стороне заверениям на излете холодной войны о том, что НАТО "не продвинется на Восток ни на дюйм", - отметил посол. В марте 1999 года произошла первая в новейшей истории волна расширения НАТО после включения в альянс Польши, Венгрии и Чехии. Буквально две недели спустя обновленный блок осуществил свою первую агрессивную акцию, начав варварские бомбардировки Югославии, пишет дипломат. НАТО участвовала в 20-летней войне в Афганистане, большинство членов НАТО приняли участие в англо-американском вторжении в Ирак. В 2011 году НАТО осуществила военную операцию против Ливии. "Неудивительно, что продвижение этого агрессивного военно-политического блока к российским границам воспринимается нашей страной как безусловная угроза жизненно важным национальным интересам. По сути, по периметру наших границ образовалось кольцо враждебных государств. Ситуация значительно усугубилась после госпереворота в Киеве в 2014 году, когда НАТО начала военное проникновение на Украину... Действия НАТО на Украине создали для России абсолютно неприемлемую ситуацию", - подчеркнул посол. "Подводя итоги 75-летнего существования НАТО можно констатировать, что решение о сохранении альянса и его дальнейшем расширении разрушило перспективы построения системы безопасности в регионе "от Ванкувера до Владивостока", подорвало глобальную стратегическую стабильность и предопределило возникновение вооруженных столкновений в мире, включая и продолжающийся конфликт на Украине", - пишет посол.

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937860803.html

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Кирилл Волков

россия, парагвай, александр писарев, нато, в мире