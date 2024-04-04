https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:41
2024-04-04T17:41
2024-04-04T18:21
специальная военная операция на украине
украина
радослав сикорский
польша
в мире
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ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское телевидение."Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — сказал министр.В частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше, пояснил Сикорский.О планах создать невоенную миссию по Украине польский министр сообщил накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что это позволит применять ресурсы "альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть".Как неоднократно подчеркивали в Москве, страны НАТО, поставляя вооружение и тренируя украинских военных на своей территории, давно стали непосредственными участниками конфликта.В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа. Он напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию о том, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, радослав сикорский, польша, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Радослав Сикорский, Польша, В мире, НАТО
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Глава МИД Польши объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине
ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское телевидение.
"Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — сказал министр.
В частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше, пояснил Сикорский.
О планах создать невоенную миссию по Украине польский министр сообщил накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что это позволит применять ресурсы "альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть".
Как неоднократно подчеркивали в Москве
, страны НАТО, поставляя вооружение и тренируя украинских военных на своей территории, давно стали непосредственными участниками конфликта.
В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко
в интервью РИА Новости заявил, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России
не останется без ответа. Он напомнил слова Владимира Путина
из послания Федеральному собранию о том, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".