https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html

Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 04.04.2024

Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:41

2024-04-04T17:41

2024-04-04T18:21

специальная военная операция на украине

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радослав сикорский

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ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское телевидение."Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — сказал министр.В частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше, пояснил Сикорский.О планах создать невоенную миссию по Украине польский министр сообщил накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что это позволит применять ресурсы "альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть".Как неоднократно подчеркивали в Москве, страны НАТО, поставляя вооружение и тренируя украинских военных на своей территории, давно стали непосредственными участниками конфликта.В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа. Он напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию о том, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, радослав сикорский, польша, в мире, нато