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Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 04.04.2024 (обновлено: 18:21 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:41
2024-04-04T18:21
специальная военная операция на украине
украина
радослав сикорский
польша
в мире
нато
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ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское телевидение."Мы приняли решение о создании миссии НАТО. &lt;...&gt; Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — сказал министр.В частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше, пояснил Сикорский.О планах создать невоенную миссию по Украине польский министр сообщил накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что это позволит применять ресурсы "альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть".Как неоднократно подчеркивали в Москве, страны НАТО, поставляя вооружение и тренируя украинских военных на своей территории, давно стали непосредственными участниками конфликта.В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа. Он напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию о том, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
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украина, радослав сикорский, польша, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Радослав Сикорский, Польша, В мире, НАТО
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине

Глава МИД Польши объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 апр — РИА Новости. Страны НАТО создали совместную миссию на Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, его выступление в Брюсселе транслировало Польское телевидение.
"Мы приняли решение о создании миссии НАТО. <...> Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — сказал министр.
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В частности, украинские войска будут активнее обучать в Польше, пояснил Сикорский.
О планах создать невоенную миссию по Украине польский министр сообщил накануне на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он отметил, что это позволит применять ресурсы "альянса для обучения украинцев, для применения логистики альянса или других общих элементов, которые у нас есть".
Как неоднократно подчеркивали в Москве, страны НАТО, поставляя вооружение и тренируя украинских военных на своей территории, давно стали непосредственными участниками конфликта.
В частности, замминистра иностранных дел Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа. Он напомнил слова Владимира Путина из послания Федеральному собранию о том, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРадослав СикорскийПольшаВ миреНАТО
 
 
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