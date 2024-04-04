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НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков - РИА Новости, 04.04.2024
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12:39 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937794991.html
НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков
НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков - РИА Новости, 04.04.2024
НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков
НАТО, созданная как инструмент конфронтации, продолжает показывать свою сущность и выполнять свои функции, это не способствует безопасности, а является... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:39
2024-04-04T12:39
россия
дмитрий песков
нато
безопасность
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. НАТО, созданная как инструмент конфронтации, продолжает показывать свою сущность и выполнять свои функции, это не способствует безопасности, а является дестабилизирующим фактором, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, альянс создавался как инструмент конфронтации. "По сути, НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, ибо НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется Соединенными Штатами Америки как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте", - сказал Песков. "НАТО продолжает в этом плане выполнять свою функцию, которая, однако, в настоящий момент никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, является дестабилизирующим фактором", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает статус отношений России с НАТО, насколько велики риски эскалации и каковы перспективы.
https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
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россия, дмитрий песков, нато, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность
НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков

Песков назвал исполнение НАТО своих функций дестабилизирующим фактором

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. НАТО, созданная как инструмент конфронтации, продолжает показывать свою сущность и выполнять свои функции, это не способствует безопасности, а является дестабилизирующим фактором, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, альянс создавался как инструмент конфронтации.
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"По сути, НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, ибо НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется Соединенными Штатами Америки как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте", - сказал Песков.
"НАТО продолжает в этом плане выполнять свою функцию, которая, однако, в настоящий момент никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, является дестабилизирующим фактором", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает статус отношений России с НАТО, насколько велики риски эскалации и каковы перспективы.
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