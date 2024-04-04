https://ria.ru/20240404/nato-1937794991.html

НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков

НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков - РИА Новости, 04.04.2024

НАТО создавался как инструмент конфронтации, напомнил Песков

НАТО, созданная как инструмент конфронтации, продолжает показывать свою сущность и выполнять свои функции, это не способствует безопасности, а является... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:39

2024-04-04T12:39

2024-04-04T12:39

россия

дмитрий песков

нато

безопасность

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. НАТО, созданная как инструмент конфронтации, продолжает показывать свою сущность и выполнять свои функции, это не способствует безопасности, а является дестабилизирующим фактором, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, альянс создавался как инструмент конфронтации. "По сути, НАТО продолжает демонстрировать свою сущность, ибо НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется Соединенными Штатами Америки как инструмент конфронтации прежде всего на европейском континенте", - сказал Песков. "НАТО продолжает в этом плане выполнять свою функцию, которая, однако, в настоящий момент никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а, наоборот, является дестабилизирующим фактором", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает статус отношений России с НАТО, насколько велики риски эскалации и каковы перспективы.

https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html

https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, нато, безопасность