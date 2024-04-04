https://ria.ru/20240404/nato-1937791012.html

Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле

Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2024

Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле

Отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:22

2024-04-04T12:22

2024-04-04T12:22

россия

дмитрий песков

нато

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает статус отношений России с НАТО, насколько велики риски эскалации и каковы перспективы.

https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, нато, в мире