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Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2024
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12:22 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937791012.html
Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле
Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2024
Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле
Отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:22
2024-04-04T12:22
россия
дмитрий песков
нато
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает статус отношений России с НАТО, насколько велики риски эскалации и каковы перспективы.
https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html
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россия, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
Отношения с НАТО скатились на уровень прямой конфронтации, заявили в Кремле

Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как он оценивает статус отношений России с НАТО, насколько велики риски эскалации и каковы перспективы.
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22 марта, 16:03
 
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