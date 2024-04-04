https://ria.ru/20240404/nato-1937764042.html
НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД
НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024
НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД
Провал замыслов НАТО по нанесению России стратегического поражения толкает альянс к действиям, которые могут ухудшить безопасность во всем мире, заявила... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:37
2024-04-04T10:37
2024-04-04T10:43
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Провал замыслов НАТО по нанесению России стратегического поражения толкает альянс к действиям, которые могут ухудшить безопасность во всем мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Уже третий год Вашингтон и его сателлиты накачивают Украину наемниками и оружием, чтобы с ее помощью нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение", истощить наши ресурсы. Для этого используются все имеющиеся у коллективного Запада и его киевских марионеток средства и методы, вплоть до террористических акций. Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность не только в Европе, но и во всем мире", - отметила Захарова в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО.
https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, мария захарова, украина, вашингтон (штат)
Россия, НАТО, В мире, Мария Захарова, Украина, Вашингтон (штат)
НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД
МИД: НАТО из-за провала своих замыслов может ухудшить безопасность во всем мире