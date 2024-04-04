https://ria.ru/20240404/nato-1937764042.html

НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД

НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024

НАТО может ухудшить безопасность во всем мире, заявили в МИД

Провал замыслов НАТО по нанесению России стратегического поражения толкает альянс к действиям, которые могут ухудшить безопасность во всем мире, заявила... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:37

2024-04-04T10:37

2024-04-04T10:43

россия

нато

в мире

мария захарова

украина

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Провал замыслов НАТО по нанесению России стратегического поражения толкает альянс к действиям, которые могут ухудшить безопасность во всем мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Уже третий год Вашингтон и его сателлиты накачивают Украину наемниками и оружием, чтобы с ее помощью нанести России, как они говорят, "стратегическое поражение", истощить наши ресурсы. Для этого используются все имеющиеся у коллективного Запада и его киевских марионеток средства и методы, вплоть до террористических акций. Провал авантюрных замыслов альянса толкает его к действиям, которые трагическим образом могут повлиять на безопасность не только в Европе, но и во всем мире", - отметила Захарова в комментарии в связи с 75-летием основания НАТО.

https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html

россия

украина

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, нато, в мире, мария захарова, украина, вашингтон (штат)