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Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда" - РИА Новости, 04.04.2024
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09:23 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937752961.html
Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда"
Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда" - РИА Новости, 04.04.2024
Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда"
НАТО сегодня является инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:23
2024-04-04T09:23
в мире
европа
россия
вашингтон (штат)
александр грушко
нато
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. НАТО сегодня является инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. "По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда". Добивается этого попытками достижения военного превосходства, глобализации "сферы ответственности", прибегает к военным интервенциям в нарушение международного права. Катастрофические последствия геополитической инженерии альянса хорошо известны", - сказал он. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240322/nato-1934948717.html
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в мире, европа, россия, вашингтон (штат), александр грушко, нато
В мире, Европа, Россия, Вашингтон (штат), Александр Грушко, НАТО
Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда"

Грушко: НАТО обеспечивает интересы "золотого миллиарда"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. НАТО сегодня является инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.
"По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда". Добивается этого попытками достижения военного превосходства, глобализации "сферы ответственности", прибегает к военным интервенциям в нарушение международного права. Катастрофические последствия геополитической инженерии альянса хорошо известны", - сказал он.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.
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В миреЕвропаРоссияВашингтон (штат)Александр ГрушкоНАТО
 
 
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