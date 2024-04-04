https://ria.ru/20240404/nato-1937752961.html

Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда"

Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда" - РИА Новости, 04.04.2024

Грушко назвал НАТО инструментом обеспечения интересов "золотого миллиарда"

НАТО сегодня является инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:23

2024-04-04T09:23

2024-04-04T09:23

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россия

вашингтон (штат)

александр грушко

нато

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. НАТО сегодня является инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко. "По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда". Добивается этого попытками достижения военного превосходства, глобализации "сферы ответственности", прибегает к военным интервенциям в нарушение международного права. Катастрофические последствия геополитической инженерии альянса хорошо известны", - сказал он. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советский Союз не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20240322/nato-1934948717.html

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россия

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, европа, россия, вашингтон (штат), александр грушко, нато