https://ria.ru/20240404/nato-1937752102.html

Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии

Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии - РИА Новости, 04.04.2024

Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии

Гибридная война, развязанная НАТО против РФ, беспрецедентна и не имеет аналогов в истории холодной войны, она также осложняется разрушением практически всех... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:14

2024-04-04T09:14

2024-04-04T09:14

россия

бельгия

западная европа

александр токовинин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Гибридная война, развязанная НАТО против РФ, беспрецедентна и не имеет аналогов в истории холодной войны, она также осложняется разрушением практически всех "предохранителей", которые ранее могли предотвратить выход ситуации из-под контроля, а угроза гибели человечества в результате ядерного конфликта отодвинута на Западе на периферию информационного пространства, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Как известно, в одну реку нельзя войти дважды, и сравнение разных исторических эпох – занятие не очень продуктивное. Во второй половине прошлого века международная политика определялась биполярным противостоянием, в то время как сегодня мы является свидетелями становления полицентричного мира. При этом гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны", - подчеркнул собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли сравнивать нынешнюю ситуацию в противостоянии НАТО и России с позднесоветским периодом. Он также пояснил, что "обстановка осложняется тем, что были разрушены практически все "предохранители", которые были призваны в период советско-американского соперничества обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля". Токовинин отметил, что "парадокс заключается в том, что, если в 70-х и 80-х годах двадцатого столетия общественность стран Западной Европы остро осознавала угрозу уничтожения человеческой цивилизации в результате ядерного конфликта, и эта проблема была тогда важной частью политической жизни, то сейчас данная тема отодвинута далеко на периферию информационного пространства". "Важнейшие решения, связанные с втягиванием европейских государств все глубже в конфронтацию с Россией, принимаются политиками без общественного обсуждения, под диктовку Вашингтона, и к тому же нередко используются в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе. Страны Запада полностью вернули отношения с Россией к "игре с нулевой суммой" и пытаются повышать ставки. Российское руководство многократно предупреждало о крайней опасности такой линии", - добавил российский дипломат.

https://ria.ru/20240404/nato-1937748889.html

https://ria.ru/20240314/intervyu-1932858294.html

россия

бельгия

западная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, бельгия, западная европа, александр токовинин, нато, в мире