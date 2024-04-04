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Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии - РИА Новости, 04.04.2024
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09:14 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937752102.html
Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии
Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии - РИА Новости, 04.04.2024
Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии
Гибридная война, развязанная НАТО против РФ, беспрецедентна и не имеет аналогов в истории холодной войны, она также осложняется разрушением практически всех... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:14
2024-04-04T09:14
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Гибридная война, развязанная НАТО против РФ, беспрецедентна и не имеет аналогов в истории холодной войны, она также осложняется разрушением практически всех "предохранителей", которые ранее могли предотвратить выход ситуации из-под контроля, а угроза гибели человечества в результате ядерного конфликта отодвинута на Западе на периферию информационного пространства, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин. "Как известно, в одну реку нельзя войти дважды, и сравнение разных исторических эпох – занятие не очень продуктивное. Во второй половине прошлого века международная политика определялась биполярным противостоянием, в то время как сегодня мы является свидетелями становления полицентричного мира. При этом гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны", - подчеркнул собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли сравнивать нынешнюю ситуацию в противостоянии НАТО и России с позднесоветским периодом. Он также пояснил, что "обстановка осложняется тем, что были разрушены практически все "предохранители", которые были призваны в период советско-американского соперничества обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля". Токовинин отметил, что "парадокс заключается в том, что, если в 70-х и 80-х годах двадцатого столетия общественность стран Западной Европы остро осознавала угрозу уничтожения человеческой цивилизации в результате ядерного конфликта, и эта проблема была тогда важной частью политической жизни, то сейчас данная тема отодвинута далеко на периферию информационного пространства". "Важнейшие решения, связанные с втягиванием европейских государств все глубже в конфронтацию с Россией, принимаются политиками без общественного обсуждения, под диктовку Вашингтона, и к тому же нередко используются в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе. Страны Запада полностью вернули отношения с Россией к "игре с нулевой суммой" и пытаются повышать ставки. Российское руководство многократно предупреждало о крайней опасности такой линии", - добавил российский дипломат.
https://ria.ru/20240404/nato-1937748889.html
https://ria.ru/20240314/intervyu-1932858294.html
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россия, бельгия, западная европа, александр токовинин, нато, в мире
Россия, Бельгия, Западная Европа, Александр Токовинин, НАТО, В мире
Гибридная война НАТО против России беспрецедентна, заявил посол в Бельгии

Посол в Бельгии: гибридная война НАТО против России не имеет аналогов

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Гибридная война, развязанная НАТО против РФ, беспрецедентна и не имеет аналогов в истории холодной войны, она также осложняется разрушением практически всех "предохранителей", которые ранее могли предотвратить выход ситуации из-под контроля, а угроза гибели человечества в результате ядерного конфликта отодвинута на Западе на периферию информационного пространства, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Как известно, в одну реку нельзя войти дважды, и сравнение разных исторических эпох – занятие не очень продуктивное. Во второй половине прошлого века международная политика определялась биполярным противостоянием, в то время как сегодня мы является свидетелями становления полицентричного мира. При этом гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны", - подчеркнул собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, можно ли сравнивать нынешнюю ситуацию в противостоянии НАТО и России с позднесоветским периодом.
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Он также пояснил, что "обстановка осложняется тем, что были разрушены практически все "предохранители", которые были призваны в период советско-американского соперничества обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля".
Токовинин отметил, что "парадокс заключается в том, что, если в 70-х и 80-х годах двадцатого столетия общественность стран Западной Европы остро осознавала угрозу уничтожения человеческой цивилизации в результате ядерного конфликта, и эта проблема была тогда важной частью политической жизни, то сейчас данная тема отодвинута далеко на периферию информационного пространства".
"Важнейшие решения, связанные с втягиванием европейских государств все глубже в конфронтацию с Россией, принимаются политиками без общественного обсуждения, под диктовку Вашингтона, и к тому же нередко используются в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе. Страны Запада полностью вернули отношения с Россией к "игре с нулевой суммой" и пытаются повышать ставки. Российское руководство многократно предупреждало о крайней опасности такой линии", - добавил российский дипломат.
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РоссияБельгияЗападная ЕвропаАлександр ТоковининНАТОВ мире
 
 
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