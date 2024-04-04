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"Горячая линия" с НАТО работает с технической точки зрения, заявил Грушко - РИА Новости, 04.04.2024
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08:47 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937748889.html
"Горячая линия" с НАТО работает с технической точки зрения, заявил Грушко
"Горячая линия" с НАТО работает с технической точки зрения, заявил Грушко - РИА Новости, 04.04.2024
"Горячая линия" с НАТО работает с технической точки зрения, заявил Грушко
"Горячая линия" РФ - НАТО работает с технической точки зрения, но говорить с Североатлантическим альянсом России не о чем, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:47
2024-04-04T08:47
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Горячая линия" РФ - НАТО работает с технической точки зрения, но говорить с Североатлантическим альянсом России не о чем, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Что касается "горячей линии", то в XXI веке имеются все необходимые условия для оперативного установления связи. Но о чем с Брюсселем говорить?" - сказал дипломат. В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
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россия, москва, европа, александр грушко, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Россия, Москва, Европа, Александр Грушко, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
"Горячая линия" с НАТО работает с технической точки зрения, заявил Грушко

Грушко: "Горячая линия" Россия — НАТО работает, но говорить не о чем

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Горячая линия" РФ - НАТО работает с технической точки зрения, но говорить с Североатлантическим альянсом России не о чем, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Что касается "горячей линии", то в XXI веке имеются все необходимые условия для оперативного установления связи. Но о чем с Брюсселем говорить?" - сказал дипломат.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности
Вчера, 04:53
В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД
Вчера, 08:04
 
РоссияМоскваЕвропаАлександр ГрушкоСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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