https://ria.ru/20240404/nato-1937748184.html

Европа не сможет диктовать свою волю России, заявили в МИД

Европа не сможет диктовать свою волю России, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024

Европа не сможет диктовать свою волю России, заявили в МИД

Будущая архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам России, выстроить ее против Москвы у НАТО не получится, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:39

2024-04-04T08:39

2024-04-04T08:39

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Будущая архитектура безопасности в Европе должна отвечать интересам России, выстроить ее против Москвы у НАТО не получится, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Но если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против нее, вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Принципиальный момент для нас - архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации", - сказал он. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В конце 2021 года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств - участников ОБСЕ - не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание в формате Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20240107/vengriya-1919997712.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, сша, мария захарова, александр грушко, дмитрий песков, нато, обсе, в мире