https://ria.ru/20240404/nato-1937746901.html

У России нет намерения вступать в конфликт с НАТО, заявили в МИД

У России нет намерения вступать в конфликт с НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024

У России нет намерения вступать в конфликт с НАТО, заявили в МИД

У России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:16

2024-04-04T08:16

2024-04-04T08:16

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европа

александр грушко

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. У России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или ее странами-членами, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет", - сказал Грушко. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Советского Союза не существует более 30 лет, но альянс насчитывает уже 32 государства-члена. При этом экспансия НАТО не останавливается. Наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы, растет беспрецедентная активность у российских границ, продолжается втягивание Украины в НАТО, что стало одной из причин начала специальной военной операции. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. В итоге обе страны ратифицировали заявку, и протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу 7 марта.

https://ria.ru/20240121/ucheniya-1922571156.html

https://ria.ru/20240404/krizis-1937743077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, швеция, европа, александр грушко, нато