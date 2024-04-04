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Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым - РИА Новости, 04.04.2024
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08:07 04.04.2024 (обновлено: 08:09 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/nato-1937746033.html
Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым
Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым - РИА Новости, 04.04.2024
Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым
Диалог между Россией и НАТО в нынешней ситуации не поддерживается из-за агрессивного курса альянса на подрыв безопасности РФ, но канал для передачи информации... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:07
2024-04-04T08:09
в мире
россия
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нато
александр токовинин
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Диалог между Россией и НАТО в нынешней ситуации не поддерживается из-за агрессивного курса альянса на подрыв безопасности РФ, но канал для передачи информации сохраняется, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин."В сложившейся ситуации диалог между Россией и НАТО не поддерживается. Очевидно, сложно говорить о его возобновлении до тех пор, пока США и их союзники не откажутся от агрессивного курса на подрыв безопасности России и нанесение ей "стратегического поражения", - подчеркнул собеседник агентства.При этом он отметил, что канал на случай экстренной необходимости остается открытым. "Однако канал передачи, в случае необходимости, информации через посольство России в Брюсселе остается открытым", - пояснил Токовинин.В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи альянса в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
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в мире, россия, бельгия, нато, александр токовинин, сергей лавров
В мире, Россия, Бельгия, НАТО, Александр Токовинин, Сергей Лавров
Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым

Посол России в Бельгии: диалог с НАТО не поддерживается из-за курса альянса

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Диалог между Россией и НАТО в нынешней ситуации не поддерживается из-за агрессивного курса альянса на подрыв безопасности РФ, но канал для передачи информации сохраняется, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин.
"В сложившейся ситуации диалог между Россией и НАТО не поддерживается. Очевидно, сложно говорить о его возобновлении до тех пор, пока США и их союзники не откажутся от агрессивного курса на подрыв безопасности России и нанесение ей "стратегического поражения", - подчеркнул собеседник агентства.
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При этом он отметил, что канал на случай экстренной необходимости остается открытым. "Однако канал передачи, в случае необходимости, информации через посольство России в Брюсселе остается открытым", - пояснил Токовинин.
В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи альянса в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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