https://ria.ru/20240404/nato-1937746033.html

Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым

Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым - РИА Новости, 04.04.2024

Посол России в Бельгии: канал обмена информацией с НАТО остается открытым

Диалог между Россией и НАТО в нынешней ситуации не поддерживается из-за агрессивного курса альянса на подрыв безопасности РФ, но канал для передачи информации... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:07

2024-04-04T08:07

2024-04-04T08:09

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Диалог между Россией и НАТО в нынешней ситуации не поддерживается из-за агрессивного курса альянса на подрыв безопасности РФ, но канал для передачи информации сохраняется, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бельгии Александр Токовинин."В сложившейся ситуации диалог между Россией и НАТО не поддерживается. Очевидно, сложно говорить о его возобновлении до тех пор, пока США и их союзники не откажутся от агрессивного курса на подрыв безопасности России и нанесение ей "стратегического поражения", - подчеркнул собеседник агентства.При этом он отметил, что канал на случай экстренной необходимости остается открытым. "Однако канал передачи, в случае необходимости, информации через посольство России в Брюсселе остается открытым", - пояснил Токовинин.В октябре 2021 года в ответ на высылку российских дипломатов при НАТО глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России: помимо приостановки работы военной миссии связи альянса в Москве также прекратилась работа ее информбюро. Российское постпредство при НАТО приостановило работу, а для контактов с Россией альянсу предложили обращаться к послу РФ в Бельгии.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, бельгия, нато, александр токовинин, сергей лавров