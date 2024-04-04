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Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024
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08:04 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937745833.html
Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД
Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024
Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД
Ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, а все каналы диалога доведены Вашингтоном и Брюсселем до критически низкого... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:04
2024-04-04T08:04
в мире
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брюссель
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, а все каналы диалога доведены Вашингтоном и Брюсселем до критически низкого уровня, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал Грушко. Он напомнил, что в апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям. "После этого трижды под надуманными предлогами высылали российских дипломатов из постпредства при альянсе. В ответ на недружественные действия 18 октября 2021 года российская сторона была вынуждена приостановить работу постпредства при НАТО. Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице", - добавил высокопоставленный дипломат. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
https://ria.ru/20240404/krizis-1937743077.html
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вашингтон (штат)
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в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель, александр грушко, нато
В мире, Россия, Вашингтон (штат), Брюссель, Александр Грушко, НАТО
Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД

Грушко: ситуация в отношениях с НАТО предсказуемо и преднамеренно ухудшается

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, а все каналы диалога доведены Вашингтоном и Брюсселем до критически низкого уровня, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал Грушко.
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Он напомнил, что в апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям.
"После этого трижды под надуманными предлогами высылали российских дипломатов из постпредства при альянсе. В ответ на недружественные действия 18 октября 2021 года российская сторона была вынуждена приостановить работу постпредства при НАТО. Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице", - добавил высокопоставленный дипломат.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
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В миреРоссияВашингтон (штат)БрюссельАлександр ГрушкоНАТО
 
 
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