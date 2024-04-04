Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД
Грушко: ситуация в отношениях с НАТО предсказуемо и преднамеренно ухудшается
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, а все каналы диалога доведены Вашингтоном и Брюсселем до критически низкого уровня, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал Грушко.
Он напомнил, что в апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям.
"После этого трижды под надуманными предлогами высылали российских дипломатов из постпредства при альянсе. В ответ на недружественные действия 18 октября 2021 года российская сторона была вынуждена приостановить работу постпредства при НАТО. Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице", - добавил высокопоставленный дипломат.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.
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