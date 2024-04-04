https://ria.ru/20240404/nato-1937745833.html

Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД

Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД - РИА Новости, 04.04.2024

Cитуация в отношениях России и НАТО преднамеренно ухудшается, заявили в МИД

Ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, а все каналы диалога доведены Вашингтоном и Брюсселем до критически низкого... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:04

2024-04-04T08:04

2024-04-04T08:04

в мире

россия

вашингтон (штат)

брюссель

александр грушко

нато

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, а все каналы диалога доведены Вашингтоном и Брюсселем до критически низкого уровня, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня", - сказал Грушко. Он напомнил, что в апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям. "После этого трижды под надуманными предлогами высылали российских дипломатов из постпредства при альянсе. В ответ на недружественные действия 18 октября 2021 года российская сторона была вынуждена приостановить работу постпредства при НАТО. Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице", - добавил высокопоставленный дипломат. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия.

https://ria.ru/20240404/krizis-1937743077.html

https://ria.ru/20240401/nato-1937008678.html

россия

вашингтон (штат)

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, вашингтон (штат), брюссель, александр грушко, нато