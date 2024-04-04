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Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО - РИА Новости, 04.04.2024
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07:00 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937742059.html
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО - РИА Новости, 04.04.2024
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО
Лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса станет роспуск организации, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США и Канады. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса станет роспуск организации, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США и Канады. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. К настоящему моменту организация разрослась до 32 членов. "Конец НАТО, когда отдельные члены альянса финансировали бы собственную безопасность и концентрировали внимание на собственных и истинных национальных интересах, был бы прекрасным вкладом в мир на планете", - заявил американский аналитик Чарльз Ортель. Канадский историк, основатель журнала Canadian Patriot Review Мэтт Эрет сравнил стремительный рост альянса с прогрессирующим онкологическим заболеванием. "Растущая, как метастазы, организация стала орудием устрашения империи..., готовой сломить волю всех стран, которые не хотят принести на алтарь однополярного мира свой народ и суверенитет", - отметил он. По его убеждению, агрессивные действия НАТО, сопровождавшиеся "зверскими потерями жизней, нарушений законов, порядка и прав человека", совпали с "ускоренным системным экономическим крахом трансатлантики". "Они в большей степени заинтересованы в абстрактной утопии мирового контроля, чем в том, чтобы придерживаться здравого смысла или позаботиться о самосохранении", - характеризует Эрет НАТО сегодня. "Трудно комментировать юбилей организации, которая вовсе и не должна была существовать и чей неправомерный мандат был нивелирован еще три десятилетия назад", - добавил он. Его мнение разделяет аналитик Чарльз Ортель, который заявил, что НАТО пережила необходимость своего существования еще в 1992 году, "когда перестал существовать СССР и пал железный занавес". "С 1992 года НАТО переживала провал за провалом и за каждый платилась несоизмеримая цена - человеческая и денежная", - подчеркнул он. Эксперт отметил, что доверие к альянсу сегодня теряют и рядовые американцы. "Примечательно, что среди американцев я ощущаю растущую поддержку необходимости сокращения американского военного присутствия в мире. Если мы не в силах защитить нашу собственную границу и гарантировать беспристрастный закон и порядок дома, почему мы вмешиваемся в конфликты, которые зачастую напрямую даже не задевают национальных интересов Америки, по всей планете?" - задается вопросом Ортель. По его убеждению, гораздо большая угроза жителям всего мира кроется в "правительствах, которые тратят больше, чем могут себе позволить".
https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
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сша, канада, вашингтон (штат), нато, в мире
США, Канада, Вашингтон (штат), НАТО, В мире
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО

Эксперты из США и Канады: лучшим подарком миру к юбилею НАТО станет ее роспуск

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса станет роспуск организации, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США и Канады.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. К настоящему моменту организация разрослась до 32 членов.
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"Конец НАТО, когда отдельные члены альянса финансировали бы собственную безопасность и концентрировали внимание на собственных и истинных национальных интересах, был бы прекрасным вкладом в мир на планете", - заявил американский аналитик Чарльз Ортель.
Канадский историк, основатель журнала Canadian Patriot Review Мэтт Эрет сравнил стремительный рост альянса с прогрессирующим онкологическим заболеванием.
"Растущая, как метастазы, организация стала орудием устрашения империи..., готовой сломить волю всех стран, которые не хотят принести на алтарь однополярного мира свой народ и суверенитет", - отметил он.
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По его убеждению, агрессивные действия НАТО, сопровождавшиеся "зверскими потерями жизней, нарушений законов, порядка и прав человека", совпали с "ускоренным системным экономическим крахом трансатлантики".
"Они в большей степени заинтересованы в абстрактной утопии мирового контроля, чем в том, чтобы придерживаться здравого смысла или позаботиться о самосохранении", - характеризует Эрет НАТО сегодня.
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"Трудно комментировать юбилей организации, которая вовсе и не должна была существовать и чей неправомерный мандат был нивелирован еще три десятилетия назад", - добавил он.
Его мнение разделяет аналитик Чарльз Ортель, который заявил, что НАТО пережила необходимость своего существования еще в 1992 году, "когда перестал существовать СССР и пал железный занавес".
"С 1992 года НАТО переживала провал за провалом и за каждый платилась несоизмеримая цена - человеческая и денежная", - подчеркнул он.
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Эксперт отметил, что доверие к альянсу сегодня теряют и рядовые американцы. "Примечательно, что среди американцев я ощущаю растущую поддержку необходимости сокращения американского военного присутствия в мире. Если мы не в силах защитить нашу собственную границу и гарантировать беспристрастный закон и порядок дома, почему мы вмешиваемся в конфликты, которые зачастую напрямую даже не задевают национальных интересов Америки, по всей планете?" - задается вопросом Ортель.
По его убеждению, гораздо большая угроза жителям всего мира кроется в "правительствах, которые тратят больше, чем могут себе позволить".
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