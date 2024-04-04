https://ria.ru/20240404/nato-1937742059.html
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО - РИА Новости, 04.04.2024
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО
Лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса станет роспуск организации, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США и Канады. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:00
2024-04-04T07:00
2024-04-04T07:00
сша
канада
вашингтон (штат)
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса станет роспуск организации, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США и Канады. Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. К настоящему моменту организация разрослась до 32 членов. "Конец НАТО, когда отдельные члены альянса финансировали бы собственную безопасность и концентрировали внимание на собственных и истинных национальных интересах, был бы прекрасным вкладом в мир на планете", - заявил американский аналитик Чарльз Ортель. Канадский историк, основатель журнала Canadian Patriot Review Мэтт Эрет сравнил стремительный рост альянса с прогрессирующим онкологическим заболеванием. "Растущая, как метастазы, организация стала орудием устрашения империи..., готовой сломить волю всех стран, которые не хотят принести на алтарь однополярного мира свой народ и суверенитет", - отметил он. По его убеждению, агрессивные действия НАТО, сопровождавшиеся "зверскими потерями жизней, нарушений законов, порядка и прав человека", совпали с "ускоренным системным экономическим крахом трансатлантики". "Они в большей степени заинтересованы в абстрактной утопии мирового контроля, чем в том, чтобы придерживаться здравого смысла или позаботиться о самосохранении", - характеризует Эрет НАТО сегодня. "Трудно комментировать юбилей организации, которая вовсе и не должна была существовать и чей неправомерный мандат был нивелирован еще три десятилетия назад", - добавил он. Его мнение разделяет аналитик Чарльз Ортель, который заявил, что НАТО пережила необходимость своего существования еще в 1992 году, "когда перестал существовать СССР и пал железный занавес". "С 1992 года НАТО переживала провал за провалом и за каждый платилась несоизмеримая цена - человеческая и денежная", - подчеркнул он. Эксперт отметил, что доверие к альянсу сегодня теряют и рядовые американцы. "Примечательно, что среди американцев я ощущаю растущую поддержку необходимости сокращения американского военного присутствия в мире. Если мы не в силах защитить нашу собственную границу и гарантировать беспристрастный закон и порядок дома, почему мы вмешиваемся в конфликты, которые зачастую напрямую даже не задевают национальных интересов Америки, по всей планете?" - задается вопросом Ортель. По его убеждению, гораздо большая угроза жителям всего мира кроется в "правительствах, которые тратят больше, чем могут себе позволить".
https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
https://ria.ru/20240402/nato-1937253988.html
https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937016835.html
сша
канада
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6b0b189e10566c7a6a404e746d93b630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, вашингтон (штат), нато, в мире
США, Канада, Вашингтон (штат), НАТО, В мире
Американские эксперты назвали лучший подарок миру к юбилею НАТО
Эксперты из США и Канады: лучшим подарком миру к юбилею НАТО станет ее роспуск
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Лучшим подарком миру к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса станет роспуск организации, считают опрошенные РИА Новости эксперты из США и Канады.
Североатлантический альянс был основан 4 апреля 1949 года в Вашингтоне
североамериканскими и западноевропейскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы
от якобы возможной советской угрозы. Тогда государствами-членами НАТО
стали 12 стран: США, Канада, Исландия
, Великобритания
, Франция
, Бельгия
, Нидерланды
, Люксембург
, Норвегия
, Дания
, Италия
и Португалия
. К настоящему моменту организация разрослась до 32 членов.
"Конец НАТО, когда отдельные члены альянса финансировали бы собственную безопасность и концентрировали внимание на собственных и истинных национальных интересах, был бы прекрасным вкладом в мир на планете", - заявил американский аналитик Чарльз Ортель.
Канадский историк, основатель журнала Canadian Patriot Review Мэтт Эрет сравнил стремительный рост альянса с прогрессирующим онкологическим заболеванием.
"Растущая, как метастазы, организация стала орудием устрашения империи..., готовой сломить волю всех стран, которые не хотят принести на алтарь однополярного мира свой народ и суверенитет", - отметил он.
По его убеждению, агрессивные действия НАТО, сопровождавшиеся "зверскими потерями жизней, нарушений законов, порядка и прав человека", совпали с "ускоренным системным экономическим крахом трансатлантики".
"Они в большей степени заинтересованы в абстрактной утопии мирового контроля, чем в том, чтобы придерживаться здравого смысла или позаботиться о самосохранении", - характеризует Эрет НАТО сегодня.
"Трудно комментировать юбилей организации, которая вовсе и не должна была существовать и чей неправомерный мандат был нивелирован еще три десятилетия назад", - добавил он.
Его мнение разделяет аналитик Чарльз Ортель, который заявил, что НАТО пережила необходимость своего существования еще в 1992 году, "когда перестал существовать СССР
и пал железный занавес".
"С 1992 года НАТО переживала провал за провалом и за каждый платилась несоизмеримая цена - человеческая и денежная", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что доверие к альянсу сегодня теряют и рядовые американцы. "Примечательно, что среди американцев я ощущаю растущую поддержку необходимости сокращения американского военного присутствия в мире. Если мы не в силах защитить нашу собственную границу и гарантировать беспристрастный закон и порядок дома, почему мы вмешиваемся в конфликты, которые зачастую напрямую даже не задевают национальных интересов Америки
, по всей планете?" - задается вопросом Ортель.
По его убеждению, гораздо большая угроза жителям всего мира кроется в "правительствах, которые тратят больше, чем могут себе позволить".