https://ria.ru/20240404/nalog-1937898013.html

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 04.04.2024

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ опубликовал обновлённый перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь: учитывая 49 новых моделей, теперь в нем 517 машин,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:14

2024-04-04T19:14

2024-04-04T19:14

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ опубликовал обновлённый перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь: учитывая 49 новых моделей, теперь в нем 517 машин, следует из документа на сайте министерства. Речь идёт об автомобилях средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить за 2024 год транспортный налог с повышающим коэффициентом. В новом списке значатся 295 моделей стоимостью от 10 миллионов рублей и 222 автомобиля с ценником выше 15 миллионов рублей. В этом году список пополнился китайскими брендами: HiPhi, Hongqi и Voyah. При этом в нем также значатся, в частности, Aurus, Genesis, Cadillac, Chevrolet, Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.

https://ria.ru/20240121/nalog-1922661550.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)