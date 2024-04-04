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Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 04.04.2024
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19:14 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nalog-1937898013.html
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь - РИА Новости, 04.04.2024
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг РФ опубликовал обновлённый перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь: учитывая 49 новых моделей, теперь в нем 517 машин,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:14
2024-04-04T19:14
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ опубликовал обновлённый перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь: учитывая 49 новых моделей, теперь в нем 517 машин, следует из документа на сайте министерства. Речь идёт об автомобилях средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить за 2024 год транспортный налог с повышающим коэффициентом. В новом списке значатся 295 моделей стоимостью от 10 миллионов рублей и 222 автомобиля с ценником выше 15 миллионов рублей. В этом году список пополнился китайскими брендами: HiPhi, Hongqi и Voyah. При этом в нем также значатся, в частности, Aurus, Genesis, Cadillac, Chevrolet, Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг добавил 49 моделей в список авто, облагаемых налогом на роскошь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтосалон Бентли в Москве
Автосалон Бентли в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ опубликовал обновлённый перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь: учитывая 49 новых моделей, теперь в нем 517 машин, следует из документа на сайте министерства.
Речь идёт об автомобилях средней стоимостью выше 10 миллионов рублей, за которые владельцам придется заплатить за 2024 год транспортный налог с повышающим коэффициентом.
В новом списке значатся 295 моделей стоимостью от 10 миллионов рублей и 222 автомобиля с ценником выше 15 миллионов рублей.
В этом году список пополнился китайскими брендами: HiPhi, Hongqi и Voyah. При этом в нем также значатся, в частности, Aurus, Genesis, Cadillac, Chevrolet, Audi, Aston Martin, Bentley, BMW, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lotus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Симоньян предложила ввести стопроцентный налог на роскошь
21 января, 21:28
 
ЭкономикаАвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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