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В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
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14:06 04.04.2024 (обновлено: 17:07 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/mrot-1937815277.html
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:06
2024-04-04T17:07
владимир путин
россия
мрот
общество
москва
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин.&quot;К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей&quot;, - сказал Путин во время XII съезда профсоюзных организаций России.Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами – к 2030 году более чем вдвое по сравнению с уровнем 2023 года, не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В 2023 году он составлял 16 242 рубля, то есть повышение до 35 тысяч соответствовало росту в 2,15 раза. С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля, таким образом, до 35 тысяч ему осталось вырасти в 1,82 раза.Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.
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владимир путин, россия, мрот, общество, москва, федерация независимых профсоюзов россии
Владимир Путин, Россия, МРОТ, Общество, Москва, Федерация независимых профсоюзов России
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин

Путин: МРОТ должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году, до 35 тыс рублей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«

"К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей", - сказал Путин во время XII съезда профсоюзных организаций России.

Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами – к 2030 году более чем вдвое по сравнению с уровнем 2023 года, не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В 2023 году он составлял 16 242 рубля, то есть повышение до 35 тысяч соответствовало росту в 2,15 раза. С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля, таким образом, до 35 тысяч ему осталось вырасти в 1,82 раза.
Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Путин поручил контролировать ситуацию с выплатой зарплат
Вчера, 14:03
 
Владимир ПутинРоссияМРОТОбществоМоскваФедерация независимых профсоюзов России
 
 
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