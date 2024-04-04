https://ria.ru/20240404/mrot-1937815277.html
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:06
2024-04-04T14:06
2024-04-04T17:07
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин."К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей", - сказал Путин во время XII съезда профсоюзных организаций России.Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами – к 2030 году более чем вдвое по сравнению с уровнем 2023 года, не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В 2023 году он составлял 16 242 рубля, то есть повышение до 35 тысяч соответствовало росту в 2,15 раза. С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля, таким образом, до 35 тысяч ему осталось вырасти в 1,82 раза.Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.
https://ria.ru/20240404/putin-1937814231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, мрот, общество, москва, федерация независимых профсоюзов россии
Владимир Путин, Россия, МРОТ, Общество, Москва, Федерация независимых профсоюзов России
В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин
Путин: МРОТ должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году, до 35 тыс рублей