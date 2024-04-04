https://ria.ru/20240404/mrot-1937815277.html

В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин

В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

В ближайшие годы МРОТ должен увеличиться вдвое, заявил Путин

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:06

2024-04-04T14:06

2024-04-04T17:07

владимир путин

россия

мрот

общество

москва

федерация независимых профсоюзов россии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин."К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей", - сказал Путин во время XII съезда профсоюзных организаций России.Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами – к 2030 году более чем вдвое по сравнению с уровнем 2023 года, не менее чем до 35 тысяч рублей в месяц. В 2023 году он составлял 16 242 рубля, то есть повышение до 35 тысяч соответствовало росту в 2,15 раза. С 1 января 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля, таким образом, до 35 тысяч ему осталось вырасти в 1,82 раза.Съезд ФНПР проходит в Москве 3-5 апреля.

https://ria.ru/20240404/putin-1937814231.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, мрот, общество, москва, федерация независимых профсоюзов россии