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СМИ пишут о возможном обрушении в США некоторых мостов - РИА Новости, 04.04.2024
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13:31 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/mosty-1937806276.html
СМИ пишут о возможном обрушении в США некоторых мостов
СМИ пишут о возможном обрушении в США некоторых мостов - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ пишут о возможном обрушении в США некоторых мостов
Ряд крупных мостов в США не обладают хорошей системой защиты от столкновения с судами и могут обрушиться в случае ЧП, подобного произошедшему в Балтиморе,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:31
2024-04-04T13:31
в мире
сша
балтимор
мэриленд
пит буттиджич
джо байден
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд крупных мостов в США не обладают хорошей системой защиты от столкновения с судами и могут обрушиться в случае ЧП, подобного произошедшему в Балтиморе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов. Телеканал проверил конструкцию более десятка крупных американских мостов, получил данные о них от местных чиновников и экспертов в сфере структурной инженерии. "Большинство из них имеют более мощную защиту от столкновений с судами, чем мост (Фрэнсиса Скотта) Ки... Но несколько других мостов, в том числе мост через Чесапикский залив, по мнению экспертов, имеют менее серьёзную защиту, что потенциально подвергает их риску, поскольку под ними проходят всё более крупные контейнеровозы", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что у ряда мостов в США есть элементы, потеря которых может привести к обрушению всей конструкции. По мнению экспертов, структурная защита мостов не может полностью остановить приближающийся корабль, но она может замедлить или отклонить его таким образом, чтобы уменьшить удар по критическим структурным компонентам моста. Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился 26 марта после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент США Джо Байден. Американский минтранс оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
https://ria.ru/20240329/most-1936518835.html
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балтимор
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в мире, сша, балтимор, мэриленд, пит буттиджич, джо байден, обрушение моста в балтиморе
В мире, США, Балтимор, Мэриленд, Пит Буттиджич, Джо Байден, Обрушение моста в Балтиморе
СМИ пишут о возможном обрушении в США некоторых мостов

CNN сообщил о возможном обрушении некоторых мостов при столкновении с судами

© AP Photo / Matt RourkeГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Ряд крупных мостов в США не обладают хорошей системой защиты от столкновения с судами и могут обрушиться в случае ЧП, подобного произошедшему в Балтиморе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.
Телеканал проверил конструкцию более десятка крупных американских мостов, получил данные о них от местных чиновников и экспертов в сфере структурной инженерии.
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"Большинство из них имеют более мощную защиту от столкновений с судами, чем мост (Фрэнсиса Скотта) Ки... Но несколько других мостов, в том числе мост через Чесапикский залив, по мнению экспертов, имеют менее серьёзную защиту, что потенциально подвергает их риску, поскольку под ними проходят всё более крупные контейнеровозы", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что у ряда мостов в США есть элементы, потеря которых может привести к обрушению всей конструкции.
По мнению экспертов, структурная защита мостов не может полностью остановить приближающийся корабль, но она может замедлить или отклонить его таким образом, чтобы уменьшить удар по критическим структурным компонентам моста.
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился 26 марта после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент США Джо Байден. Американский минтранс оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
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В миреСШАБалтиморМэрилендПит БуттиджичДжо БайденОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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