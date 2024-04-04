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Байден поручил в кратчайшие сроки восстановить рухнувший мост в Балтиморе - РИА Новости, 04.04.2024
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17:10 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/most-1937864812.html
Байден поручил в кратчайшие сроки восстановить рухнувший мост в Балтиморе
Байден поручил в кратчайшие сроки восстановить рухнувший мост в Балтиморе - РИА Новости, 04.04.2024
Байден поручил в кратчайшие сроки восстановить рухнувший мост в Балтиморе
Президент США Джо Байден заявил в своем аккаунте в соцсети X, что поручил своей администрации как можно скорее восстановить мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:10
2024-04-04T17:10
в мире
балтимор
сша
джо байден
обрушение моста в балтиморе
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в своем аккаунте в соцсети X, что поручил своей администрации как можно скорее восстановить мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, который обрушился на прошлой неделе, а также подтвердил свои планы посетить место ЧП в ближайшее время. "Завтра я отправлюсь в Балтимор, чтобы оценить предпринимаемые нами усилия по реагированию на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки и встретиться с местными властями. Я поручил своей команде сделать все возможное, чтобы как можно скорее заново открыть порт и восстановить мост", - написал Байден. Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился 26 марта после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент США Джо Байден. Американский минтранс оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
https://ria.ru/20240329/most-1936696916.html
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в мире, балтимор, сша, джо байден, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, США, Джо Байден, Обрушение моста в Балтиморе
Байден поручил в кратчайшие сроки восстановить рухнувший мост в Балтиморе

Байден поручил восстановить мост Фрэнсиса Скотта Ки в кратчайшие сроки

© AP Photo / Steve HelberГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Steve Helber
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в своем аккаунте в соцсети X, что поручил своей администрации как можно скорее восстановить мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, который обрушился на прошлой неделе, а также подтвердил свои планы посетить место ЧП в ближайшее время.
"Завтра я отправлюсь в Балтимор, чтобы оценить предпринимаемые нами усилия по реагированию на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки и встретиться с местными властями. Я поручил своей команде сделать все возможное, чтобы как можно скорее заново открыть порт и восстановить мост", - написал Байден.
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился 26 марта после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент США Джо Байден. Американский минтранс оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Стало известно, сколько времени уйдет на восстановление моста в Балтиморе
29 марта, 17:12
 
В миреБалтиморСШАДжо БайденОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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