Байден поручил в кратчайшие сроки восстановить рухнувший мост в Балтиморе
Байден поручил восстановить мост Фрэнсиса Скотта Ки в кратчайшие сроки
© AP Photo / Steve HelberГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
© AP Photo / Steve Helber
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил в своем аккаунте в соцсети X, что поручил своей администрации как можно скорее восстановить мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, который обрушился на прошлой неделе, а также подтвердил свои планы посетить место ЧП в ближайшее время.
"Завтра я отправлюсь в Балтимор, чтобы оценить предпринимаемые нами усилия по реагированию на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки и встретиться с местными властями. Я поручил своей команде сделать все возможное, чтобы как можно скорее заново открыть порт и восстановить мост", - написал Байден.
Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился 26 марта после того, как в него врезался потерявший управление сингапурский контейнеровоз "Дали". При этом власти не считают, что мост был разрушен преднамеренно, все указывает на "случайное стечение обстоятельств", отмечал президент США Джо Байден. Американский минтранс оценил ежедневный убыток от ЧП в размере до 200 миллионов долларов. Министр транспорта Пит Буттиджич отмечал, что при ЧП погибли шесть человек.