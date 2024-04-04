https://ria.ru/20240404/molodezh-1937896541.html

Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова

Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова - РИА Новости, 04.04.2024

Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова

Количество молодых людей 14-35 лет в России сегодня составляет 37 миллионов человек - это почти четверть всего населения страны, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:06

2024-04-04T19:06

2024-04-04T19:06

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Количество молодых людей 14-35 лет в России сегодня составляет 37 миллионов человек - это почти четверть всего населения страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, исходя из законодательно установленного (возрастного - ред.) ценза 14-35 лет, эта категория в РФ составляет 37 миллионов человек, почти четверть населения страны. Две третьих проживают в городах, 5,3 миллиона молодых семей, и в этих семьях растут дети - это еще 3,9 миллиона таких семей", - сказала Голикова во время открытия молодежных центров в режиме видеоконференции. Она отметила, что молодежь является движущей силой развития государства, а от того, как будет выстроена молодежная политика, зависит будущее России.

https://ria.ru/20240210/molodezh-1926566987.html

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, татьяна голикова