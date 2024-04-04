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Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова - РИА Новости, 04.04.2024
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19:06 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/molodezh-1937896541.html
Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова
Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова - РИА Новости, 04.04.2024
Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова
Количество молодых людей 14-35 лет в России сегодня составляет 37 миллионов человек - это почти четверть всего населения страны, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:06
2024-04-04T19:06
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Количество молодых людей 14-35 лет в России сегодня составляет 37 миллионов человек - это почти четверть всего населения страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сегодня, исходя из законодательно установленного (возрастного - ред.) ценза 14-35 лет, эта категория в РФ составляет 37 миллионов человек, почти четверть населения страны. Две третьих проживают в городах, 5,3 миллиона молодых семей, и в этих семьях растут дети - это еще 3,9 миллиона таких семей", - сказала Голикова во время открытия молодежных центров в режиме видеоконференции. Она отметила, что молодежь является движущей силой развития государства, а от того, как будет выстроена молодежная политика, зависит будущее России.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Почти четверть населения России составляет молодежь, сообщила Голикова

Голикова: число молодых людей 14-35 лет в России составляет 37 миллионов человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Количество молодых людей 14-35 лет в России сегодня составляет 37 миллионов человек - это почти четверть всего населения страны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"Сегодня, исходя из законодательно установленного (возрастного - ред.) ценза 14-35 лет, эта категория в РФ составляет 37 миллионов человек, почти четверть населения страны. Две третьих проживают в городах, 5,3 миллиона молодых семей, и в этих семьях растут дети - это еще 3,9 миллиона таких семей", - сказала Голикова во время открытия молодежных центров в режиме видеоконференции.
Она отметила, что молодежь является движущей силой развития государства, а от того, как будет выстроена молодежная политика, зависит будущее России.
Россияне на праздновании Дня народного единства - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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