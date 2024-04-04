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Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.04.2024
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23:02 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/molniya-1937925624.html
Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке
Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.04.2024
Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке
Мощный разряд молнии поразил Статую Свободы, что находится в Нью-Йорке, в факел – в соцсетях уже разошлись редкие кадры; сам объект не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T23:02
2024-04-04T23:02
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НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Мощный разряд молнии поразил Статую Свободы, что находится в Нью-Йорке, в факел – в соцсетях уже разошлись редкие кадры; сам объект не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков города. "Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена – 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда", - сказали в пресс-службе. В среду в Нью-Йорке был сильный ливень. На фотографиях видно, как молния с розовым оттенком бьет статую верхнюю точку – кончик факела, который зажат в вытянутой руке изваяния. "Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии – это безопасно. Никто не пострадал", - добавили там.
https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке

Мощный разряд молнии ударил в Статую Свободы в Нью-Йорке

© AP Photo / Julia NikhinsonСтатуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Статуя свободы в Нью-Йорке на фоне заката. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Мощный разряд молнии поразил Статую Свободы, что находится в Нью-Йорке, в факел – в соцсетях уже разошлись редкие кадры; сам объект не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков города.
«
"Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена – 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда", - сказали в пресс-службе.
В среду в Нью-Йорке был сильный ливень. На фотографиях видно, как молния с розовым оттенком бьет статую верхнюю точку – кончик факела, который зажат в вытянутой руке изваяния.
«
"Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии – это безопасно. Никто не пострадал", - добавили там.
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