https://ria.ru/20240404/molniya-1937925624.html

Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке

Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 04.04.2024

Молния ударила в Статую Свободы в Нью-Йорке

Мощный разряд молнии поразил Статую Свободы, что находится в Нью-Йорке, в факел – в соцсетях уже разошлись редкие кадры; сам объект не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T23:02

2024-04-04T23:02

2024-04-04T23:02

в мире

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919608274_0:164:1577:1051_1920x0_80_0_0_a9812b05231f826734cd2f0a6f342086.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 4 апр – РИА Новости. Мощный разряд молнии поразил Статую Свободы, что находится в Нью-Йорке, в факел – в соцсетях уже разошлись редкие кадры; сам объект не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления парков города. "Молнии попадают в статую много-много раз за год. Она очень хорошо заземлена – 4 кабеля. Так что в нее постоянно попадает, это не наносит ей вреда", - сказали в пресс-службе. В среду в Нью-Йорке был сильный ливень. На фотографиях видно, как молния с розовым оттенком бьет статую верхнюю точку – кончик факела, который зажат в вытянутой руке изваяния. "Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии – это безопасно. Никто не пострадал", - добавили там.

https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город)