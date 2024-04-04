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Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час - РИА Новости, 04.04.2024
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15:23 04.04.2024 (обновлено: 18:39 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/model-1937835718.html
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час - РИА Новости, 04.04.2024
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час
Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:23
2024-04-04T18:39
в мире
швейцария
италия
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica.Как сообщает издание, машиной управлял 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. По предварительным данным, за несколько часов до аварии он отыграл концерт в швейцарском клубе. Кестай был женат и являлся отцом двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.Автомобиль на огромной скорости влетел в ограждение на автостраде. От удара спорткар разорвало пополам, передняя часть выгорела дотла. Краевская сидела на пассажирском сиденье.Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.По информации газеты "Страна.ua", Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии. Установлению ее личности помогло заявление о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.
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в мире, швейцария, италия, пьемонт
В мире, Швейцария, Италия, Пьемонт
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час

Украинская модель Анна Краевская насмерть разбилась в Италии на Ferrari

© Фото : соцсети моделиУкраинская модель Анна Краевская
Украинская модель Анна Краевская - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : соцсети модели
Украинская модель Анна Краевская. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica.
Как сообщает издание, машиной управлял 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. По предварительным данным, за несколько часов до аварии он отыграл концерт в швейцарском клубе. Кестай был женат и являлся отцом двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.
Автомобиль на огромной скорости влетел в ограждение на автостраде. От удара спорткар разорвало пополам, передняя часть выгорела дотла. Краевская сидела на пассажирском сиденье.
Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.
По информации газеты "Страна.ua", Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии. Установлению ее личности помогло заявление о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.
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В миреШвейцарияИталияПьемонт
 
 
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