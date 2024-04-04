https://ria.ru/20240404/model-1937835718.html
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час - РИА Новости, 04.04.2024
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час
Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:23
2024-04-04T15:23
2024-04-04T18:39
в мире
швейцария
италия
пьемонт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937831686_0:129:949:663_1920x0_80_0_0_515f7d8c427db7782c5d5037f6736859.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica.Как сообщает издание, машиной управлял 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. По предварительным данным, за несколько часов до аварии он отыграл концерт в швейцарском клубе. Кестай был женат и являлся отцом двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.Автомобиль на огромной скорости влетел в ограждение на автостраде. От удара спорткар разорвало пополам, передняя часть выгорела дотла. Краевская сидела на пассажирском сиденье.Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.По информации газеты "Страна.ua", Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии. Установлению ее личности помогло заявление о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.
https://ria.ru/20230526/model-1874236055.html
швейцария
италия
пьемонт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937831686_0:125:949:837_1920x0_80_0_0_7f621cf889fc84167159e9065b6f3d96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, италия, пьемонт
В мире, Швейцария, Италия, Пьемонт
Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час
Украинская модель Анна Краевская насмерть разбилась в Италии на Ferrari
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica
.
Как сообщает издание, машиной управлял 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. По предварительным данным, за несколько часов до аварии он отыграл концерт в швейцарском клубе. Кестай был женат и являлся отцом двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.
Автомобиль на огромной скорости влетел в ограждение на автостраде. От удара спорткар разорвало пополам, передняя часть выгорела дотла. Краевская сидела на пассажирском сиденье.
Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.
По информации газеты "Страна.ua
", Краевская родилась в Одессе
и проживала в Швейцарии. Установлению ее личности помогло заявление о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.