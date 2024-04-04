https://ria.ru/20240404/model-1937835718.html

Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час

Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час - РИА Новости, 04.04.2024

Украинская модель разбилась в Италии на скорости 320 километров в час

Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:23

2024-04-04T15:23

2024-04-04T18:39

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украинская модель Анна Краевская разбилась в Пьемонте на спортивном автомобиле Ferrari на скорости около 320 километров в час, пишет газета La Repubblica.Как сообщает издание, машиной управлял 40-летний сербский диджей Хюсни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. По предварительным данным, за несколько часов до аварии он отыграл концерт в швейцарском клубе. Кестай был женат и являлся отцом двоих детей 11 и 14 лет, которые живут в Косово со своей матерью.Автомобиль на огромной скорости влетел в ограждение на автостраде. От удара спорткар разорвало пополам, передняя часть выгорела дотла. Краевская сидела на пассажирском сиденье.Прокуратура города Верчелли начала опознание обгоревших тел с помощью анализа ДНК.По информации газеты "Страна.ua", Краевская родилась в Одессе и проживала в Швейцарии. Установлению ее личности помогло заявление о пропаже, которое в швейцарскую полицию подали друзья девушки.

https://ria.ru/20230526/model-1874236055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, швейцария, италия, пьемонт