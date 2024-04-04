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Жители Никополя на Украине сорвали рейд силовой мобилизации - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:41 04.04.2024 (обновлено: 23:38 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/mobilizatsiya-1937923612.html
Жители Никополя на Украине сорвали рейд силовой мобилизации
Жители Никополя на Украине сорвали рейд силовой мобилизации - РИА Новости, 04.04.2024
Жители Никополя на Украине сорвали рейд силовой мобилизации
Несколько вооруженных людей в военной форме напали на мужчину при попытке отвезти его в военкомат, очередной акт "силовой" мобилизации в городе Никополе... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:41
2024-04-04T23:38
в мире
украина
днепропетровская область
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Несколько вооруженных людей в военной форме напали на мужчину при попытке отвезти его в военкомат, очередной акт "силовой" мобилизации в городе Никополе Днепропетровской области Украины сорвали неравнодушные граждане, сообщило украинское издание "Страна.ua". &quot;Видео силовой мобилизации, как утверждается, из Никополя Днепропетровской области. Мужчина в военном с автоматом и полицейский пытаются затолкать в автомобиль полиции гражданского, который, судя по всему, вел автомобиль и был остановлен. Причем, судя по комментариям гражданских, мужчину вытащили из его автомобиля, разбив боковое стекло прикладом автомата&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.На сопровождающем публикацию видео мужчина призывного возраста, которого пытались увести силой неизвестные в военной форме, просит их не причинять ему боль, а также несколько раз говорит им, что готов предъявить медсправки, подтверждающие "компрессионный перелом позвоночника". Через некоторое время на месте инцидента собралась толпа, неравнодушные люди в итоге после столкновения с "лицами в камуфляже" отбили мужчину у нападавших, назвав их "бандой в погонах". В четверг уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя нередкие случае "физической мобилизации", заявил, что представители военкоматов не имеют право задерживать украинцев, эта прерогатива принадлежит сотрудникам полиции. Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231228/muzhchina-1918826658.html
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в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Жители Никополя на Украине сорвали рейд силовой мобилизации

Страна.ua: жители Никополя на Украине сорвали рейд силовой мобилизации

CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица ПервомайскаяГород Никополь
Город Никополь - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
CC BY-SA 3.0 / AeroSSC / Никополь, улица Первомайская
Город Никополь. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Несколько вооруженных людей в военной форме напали на мужчину при попытке отвезти его в военкомат, очередной акт "силовой" мобилизации в городе Никополе Днепропетровской области Украины сорвали неравнодушные граждане, сообщило украинское издание "Страна.ua".
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"Видео силовой мобилизации, как утверждается, из Никополя Днепропетровской области. Мужчина в военном с автоматом и полицейский пытаются затолкать в автомобиль полиции гражданского, который, судя по всему, вел автомобиль и был остановлен. Причем, судя по комментариям гражданских, мужчину вытащили из его автомобиля, разбив боковое стекло прикладом автомата", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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На сопровождающем публикацию видео мужчина призывного возраста, которого пытались увести силой неизвестные в военной форме, просит их не причинять ему боль, а также несколько раз говорит им, что готов предъявить медсправки, подтверждающие "компрессионный перелом позвоночника". Через некоторое время на месте инцидента собралась толпа, неравнодушные люди в итоге после столкновения с "лицами в камуфляже" отбили мужчину у нападавших, назвав их "бандой в погонах".
В четверг уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя нередкие случае "физической мобилизации", заявил, что представители военкоматов не имеют право задерживать украинцев, эта прерогатива принадлежит сотрудникам полиции.
Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание The New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Одесса - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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