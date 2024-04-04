https://ria.ru/20240404/mishustin-1937881246.html
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме
Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду вечером переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме о работе кабмина. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:59
2024-04-04T17:59
2024-04-04T18:24
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду вечером переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме о работе кабмина."Мы вчера с Михаилом Владимировичем еще вечером по этому поводу поговорили, обсудили это", - заявил Путин на совещании с правительством.Мишустин в среду, 3 апреля, представил в Госдуме ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства за 2023 год. Премьер на пленарном заседании выступил с докладом о работе кабмина и ответил на вопросы депутатов.
https://ria.ru/20240403/otchet-1937606844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, политика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме
Путин в среду вечером поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме