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Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
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17:59 04.04.2024 (обновлено: 18:24 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/mishustin-1937881246.html
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме
Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду вечером переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме о работе кабмина. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:59
2024-04-04T18:24
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду вечером переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме о работе кабмина."Мы вчера с Михаилом Владимировичем еще вечером по этому поводу поговорили, обсудили это", - заявил Путин на совещании с правительством.Мишустин в среду, 3 апреля, представил в Госдуме ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства за 2023 год. Премьер на пленарном заседании выступил с докладом о работе кабмина и ответил на вопросы депутатов.
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госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, политика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме

Путин в среду вечером поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду вечером переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме о работе кабмина.
"Мы вчера с Михаилом Владимировичем еще вечером по этому поводу поговорили, обсудили это", - заявил Путин на совещании с правительством.
Мишустин в среду, 3 апреля, представил в Госдуме ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства за 2023 год. Премьер на пленарном заседании выступил с докладом о работе кабмина и ответил на вопросы депутатов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Госдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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