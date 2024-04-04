https://ria.ru/20240404/mishustin-1937881246.html

Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме

Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024

Путин поговорил с Мишустиным после его отчета в Госдуме

Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду вечером переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме о работе кабмина. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:59

2024-04-04T17:59

2024-04-04T18:24

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591577897_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_985bc055c3ae8b7b43fb1881c1df3527.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду вечером переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после его отчета в Госдуме о работе кабмина."Мы вчера с Михаилом Владимировичем еще вечером по этому поводу поговорили, обсудили это", - заявил Путин на совещании с правительством.Мишустин в среду, 3 апреля, представил в Госдуме ежегодный отчёт о результатах деятельности правительства за 2023 год. Премьер на пленарном заседании выступил с докладом о работе кабмина и ответил на вопросы депутатов.

https://ria.ru/20240403/otchet-1937606844.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, политика, россия, михаил мишустин, владимир путин